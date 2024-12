Filtran las primeras imágenes de Luis Enrique Guzmán tras ausentarse del homenaje a Silvia Pinal, así luce | VIDEO

La mañana del sábado 30 de noviembre se realizó un homenaje de cuerpo presente a la primera actriz, Silvia Pinal, considerada como la última gran diva del Cine de Oro en nuestro país. Lamentablemente el evento se vio opacado por la ausencia de su hijo menor, Luis Enrique Guzmán, quien prefirió no acompañar a sus demás familiares.

A pesar de que se especuló demasiado sobre el motivo por el que Luis Enrique Guzmán no acudió al Palacio de Bellas Artes para homenajear a su mamá, Silvia Pinal, el amigo de la familia, Iván Cochegrus aseguró que el menor de los hijos de la primera actriz está viviendo su duelo en soledad.

Poniendo fin a todos los rumores que circulan, Iván Cochegrus dijo que Luis Enrique Guzmán prefirió no ir al Palacio de Bellas Artes al considerar que era un evento cultural y él no pertenece ni a ese gremio ni al de la farándula. Ahora salieron a la luz las primeras imágenes que muestran al hermano de Alejandra Guzmán tras no presentarse el homenaje póstumo.

El hijo de la primera actriz fue el gran ausente. Foto: Daniel Ojeda

Captan a Luis Enrique Guzmán tras no ir al homenaje de Silvia Pinal

Hace unos días el programa de espectáculos "La Mesa Caliente" compartió las primeras imágenes de Luis Enrique Guzmán tras ausentarse del homenaje a su mamá Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes y no brindar ningún mensaje tras el fallecimiento de la primera actriz.

En el video compartido vemos al hijo menor de Silvia Pinal saliendo de su domicilio para recoger un pedido de comida; sin embargo al percatarse de la presencia de las cámaras de televisión invita al repartidor a que pase a la casa y hagan la entrega.

En los pocos segundos que aparece en la grabación vemos a Luis Enrique Guzmán con un pants oscuro y un suéter gris. Después de recibir su pedido, el hermano de Alejandra Guzmán cierra la puerta de su casa para evitar ser grabado por las cámaras de televisión.

Como era de esperarse la ausencia de Luis Enrique Guzmán en el homenaje a su mamá, Silvia Pinal, generó opiniones divididas entre los internautas. Algunos dicen que está llevando su duelo de manera íntima y otros aseguran que debió acompañar a su madre.

