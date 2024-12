Pepillo Origel se lanza contra Sylvia Pasquel, asegura que no lo dejó despedirse de su amiga Silvia Pinal

La muerte de Silvia Pinal sigue generando distintas reacciones en el mundo del espectáculo. Ahora el conductor de televisión, Juan José "Pepillo" Origel, amigo de la última gran diva del Cine de Oro en México, subió un video hablando del motivo de su ausencia en el funeral y homenaje de la primera actriz.

En un video compartido en Instagram el conductor del programa de Unicable "Con Permiso" aseguró que no recibió ningún tipo de invitación para darle el último adiós a su amiga y compañera de viajes, Silvia Pinal. En este sentido el experto en temas de la farándula lanzó un fuerte comentario contra Sylvia Pasquel, la hija mayor estrella del Cine de Oro.

Sin guardarse nada, "Pepillo" Origel aseguró que Sylvia Pasquel rompió todo tipo de amistad con él y posiblemente ese fue el motivo por el que no lo invitó al funeral y homenaje a Silvia Pinal. El conductor se mostró muy dolido por no poder darle el último adiós a su querida amiga.

En este sentido el conductor de televisión aseguró que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos a despedir a su madre, la estrella del Cine de Oro, Silvia Pinal; sin embargo a él nunca le llegó la invitación. A pesar de ello Juan José Origel dijo que ya se esperaba no ser requerido en el funeral y el homenaje.

"No me invitaron a nada. Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, le mandó las invitaciones, a mi no me mandó nada, claro, ya me lo imaginaba", contó.