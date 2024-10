Exnovia de Werevertumorro es criticada tras entrevistar a Selena Gómez: "no sabe inglés"

Fernanda Blaz es una de las creadoras de contenido de maquillaje más reconocidas de México, por lo que tras su ruptura muy complicada con el famoso creador de contenido Werevertumorro quien ha estado intentando retomar su carrera como creadora de contenido en redes.

Fue así que la famosa exnovia de Werevertumorro consiguió entrevista a Selena Gomez gracias a la campaña “Rare Beuty” en Sephora, una de las marcas más grandes de maquillaje, por lo que en su tiktok mostró una de las formas entrevistas tipo “ping-pong” sorprendiendo a sus fans.

Un video que hasta el momento ha alcanzado 5 millones de reproducciones en TikTok; sin embargo; la creadora de contenido fue muy criticada en su cuenta por no hablar un inglés tan fluido con la canal y aunque pareciera que la cantante no le importo a sus fanáticos sí que les molesto.

Fernanda Blaz entrevista a Selena Gómez y es criticado en redes sociales

Fue el pasado 9 de octubre que Fernanda Blaz entrevistó a Selena Gómez en su canal de TikTok, en el que sí se disculpó por no hablarlo bien, pero ella le respondía que no había problema, pues, la entrevista fluyó muy bien en todo lo que había preguntado y la dinámica de equipo.

Así empezo en su canal donde los usuarios de TikTok aseguraron que la creadora de contenido habló un pésimo inglés, pues aseguraron que no sabía hablar inglés y era una vergüenza verla entrevistar a la famosa cantante quien está siendo tendencia gracias a su participación en la serie de “Only Murderers in the Building”.

Y es que en los comentarios se dedicaron a criticar la pronunciación de la mexicana de 32 años, quien con valentía hablo un inglés muy completo con la famosa actriz, quien recientemente estaría regresando a la franquicia de los “Hechiceros de Waverly Place”, sin guardarse nada.

“No me vuelvo a quejar de mi inglés”, “yo me olvido hasta de mi propio idioma”, “la importancia de echarle ganas a la escuela” y “al menos se disculpó por su inglich”, era lo que se podía leer en los comentarios del famoso video que sigue triunfando en las redes sociales.

