Adrián Marcelo asegura que sufrió su estadía en La Casa de los Famosos: "Para mí fue como un anexo"

Adrián Marcelo, exmiembro de La Casa de los Famosos, por fin volvió a las redes sociales y no se guardó nada sobre su estancia en el popular reality show en el podcast Hermanos de Leche que tiene junto a Iván Fematt, La Mole. Habló de todas las polémicas, de sus enfrentamientos con Gala Montes, así como de los intercambios de amenazas con Arath de la Torre.

Hermanos de Leche es un popular podcast mexicano que se ha caracterizado por su humor irreverente, comentarios atrevidos, comedia subida de tono y conversaciones abiertas sobre diversos temas. Los conductores, entre ellos Adrián Marcelo, suelen abordar estos temas con un toque de ironía y sátira, lo que ha generado una gran base de seguidores. Incluso tienen giras en vivo por teatros de la República.

Pero todo parece indicar que no la pasó nada bien cuando estaba dentro del famoso inmueble, aseguró que para él no fue como ir a la escuelita ni como estar dentro de una verdadera casa, más bien se lo tomó como un anexo, con la excepción de que obtuvo un buen sueldo por ir ahí.

"No es como una escuelita, fue como un anexo fresón y muy bien pagado, pero no deja de serlo. El pedo es la realización de que no es una casa, estás en un programa de televisión, te llega a taladrar un poquito. Me faltó experiencia. Quería proveerme una dosis de morbo. Estaba concentrado en proveer algo entretenido"