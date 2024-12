Belinda defiende a Selena Gómez de las críticas que hizo Eugenio Derbez a su actuación

Eugenio Derbez dio de qué hablar en redes sociales por los comentarios que hizo sobre la actuación de Selena Gómez en la cinta “Emilia Pérez” a los que calificó como “indefendibles”. Aunque la actriz no dudó en responderle al productor mexicano, otras celebridades salieron en su defensa y entre ellos Belinda que, molesta, compartió un contundente mensaje con el que defendió a la también cantante.

Aunque la intérprete de "Luz sin gravedad" se ha caracterizado por mantenerse alejada de los escándalos -aún con los que la rodean- esta vez no dudó en alzar la voz por Selena Gómez y través de sus historias en Instagram arremetió contra Eugenio Derbez por las críticas que hizo a la actuación de Gómez por su manera de hablar en español en la cinta antes mencionada, así como su desempeño como actriz que no fue de su agrado.

“Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talento y admirable como Selena Gómez (…) Hay que ser un poco más empatizo con los comentarios que se hacen y que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar las palabras. Ojalá las redes sociales se utilizaran para críticas constructivas y no destructivas”, se lee en el mensaje de Belinda.

Belinda defiende a Selena Gómez de las críticas que hizo a su actuación Eugenio Derbez. Foto: IG @belindapop

La también actriz envió un mensaje a Selena Gómez expresando su admiración y felicitándola por sus logros en la industria: “A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. Eres una reina”.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gómez? Así respondió la actriz

Durante una reciente entrevista el comediante mexicano habló sobre la participación de Selena Gómez en la cinta “Emilia Pérez” en la que también participan Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Edgar Ramírez. Derbez criticó la manera de hablar español de la actriz señalando que no es su idioma principal y también su desempeño ante las cámaras, algo que calificó como “indefendible”.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir: "Wow, ¿qué es esto?”

Selena Gómez no se quedó callada ante los comentarios negativos de Eugenio Derbez y respondió a través de los comentarios en el video que se hizo viral en TikTok: "Entiendo de dónde vienes. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y al corazón que puse en esta película".

Ante la ola de críticas que recibió Derbez en redes sociales emitió un comunicado pidiendo disculpas a la voz de "Love On" y reconoce haberse equivocado por la forma en la que se expresó de la actriz: "Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón".

