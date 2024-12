Esta es la razón por la que Eugenio Derbez se enojó con los comediantes de "LOL México" en la temporada 7

La nueva temporada de "LOL México" está por comenzar y la adrenalina que todos los comediantes van a generar en los televidentes se notará en cada dinámica que entreguen, todo con el fin de conquistar al público y, claro está, obtener el premio. Con Eugenio Derbez a cargo, "LOL México" ha pasado por polémicas provocadas por Adrián Marcelo quien ventiló que su amigo La Mole había sido el ganador.

"LOL: Last One Laughing México" reveló recientemente el tráiler del programa que pasará por Prime Video, momento en que se confirmó la presencia de Karime Pindter, la ex participante de "La Casa de los Famosos México" que obtuvo el segundo lugar en ese reality.

Juegos, polémicas, personajes y mucha irreverencia, es lo que se vivirá en cada capítulo de "LOL México" en su temporada 7. La rivalidad estará a tope, tanto que el mismo Eugenio Derbez se verá obligado a intervenir con el fin de poner las cuentas claras a todos los comediantes, quienes infringirán algunas reglas del reality.

Los participantes están listos para jugar con fuego en "LOL: Last One Laughing México", emisión que se estrena este viernes 6 de diciembre por Prime Video. Si eres fan de alguno de los concursantes, debes tener cuidado porque tu comediante favorito iniciará el camino para alzarse con la victoria.

"LOL México" se estrena este 6 de diciembre. Foto: Cortesía Prime Video

Te puede interesar:

Tunden a LOL por el spoiler de Adrián Marcelo sobre la victoria de Iván "La Mole", ¿el programa sigue en pie?

Los comediantes de "LOL México" enloquecerán a Eugenio Derbez

Se podría pensar que "LOL México" ya ha estirado los límites de la comedia, pero en esta nueva temporada el medidor de locura sube a 11 y por primera vez el grupo de élite cómico será conformado por 11 intrépidos personajes que son maestros absolutos en “jugar con fuego” y romper las reglas.

De esta forma, los participantes darán la bienvenida a un viaje salvaje y sin complejos lleno de comediantes tan incorrectos y extremos que se preguntarán si el termostato está descompuesto porque esto va a estar más ardiente que nunca.

La lista de comediantes que se disputarán el premio en la temporada 7 de "LOL México" son:

La Mole

El Jimmy

Raúl G. Meneses

Lalo Elizarrarás “Iztaparrasta”

Mauricio Castillo

El Diente de Oro

Maribel Fernández “La Pelangocha”

Alexa Zuart

Damián Cervantes

Karime Pindter

Mauricio Garza

Con esta combinación de personajes, será Eugenio Derbez quien romperá la dinámica de locuras cuando descubra que cruzan la línea del respeto entre ellos, así como del resguardo del escenario donde se lleva a cabo el reality. Con claridad y sin pelos en la lengua, Derbez les pondrá límites para que no abusen.

Así podrás ver los primeros capítulos de "LOL México"

Los primeros dos episodios estarán disponibles en exclusiva en Prime Video el 6 de diciembre. Los siguiente dos el 13 de diciembre y, el sorprendente par de episodios finales, llegarán el 20 de diciembre.

"LOL: Last One Laughing México" es una producción Original de Amazon MGM Studios que cuenta con Marie Leguizamo como showrunner, y es producida por 3Pas Studios de Derbez y su socio Ben Odell, así como Banijay México & Us Hispanic. Cuenta también con la producción ejecutiva de Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams, Marie Leguizamo, Andrea Hülsz, Edgar Jaramillo, René Piña y José Manuel Gómez “Gaita”.

"LOL: Last One Laughing" es una adaptación de la tremendamente popular serie Original de Amazon MGM Studios de Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producida y estelarizada por Hitoshi Matsumoto, quien lidera a diez comediantes que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se vale.

Junto con México, la serie LOL: Last One Laughing ha sido adaptada para públicos en Irlanda, Australia, Alemania, España, Francia e Italia, entre otros siendo la franquicia de Amazon MGM Studios con mas adaptaciones a nivel mundial. Derbez obtuvo un premio Daytime Emmy® en la categoría de ‘Mejor presentador de programa diurno en español’, por su trabajo en la segunda temporada de LOL: Last One Laughing.

SIGUE LEYENDO

LOL México Temporada 7: ¿quiénes son todos los comediantes confirmados?

La Mole se burla de Gala Montes, así cantó "Tacara", la canción de la actriz: VIDEO

MAAZ