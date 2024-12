Eugenio Derbez hace preocupante revelación: "Mi vida es caótica, ya perdí el equilibrio"

El presente reciente de Eugenio Derbez ha estado delimitado por la polémica así como por el trabajo, algo de lo que siempre se habla de Eugenio puesto que es un hombre acostumbrado a tener una agenda llena de proyectos. En días recientes, vivió la polémica por opinar sobre la actuación de Selena Gomez, algo que le valió el apoyo de fans y el repudio de otros más en redes sociales.

Esto sin olvidar que Derbez es una de esas celebridades que comúnmente recibe hate en internet, muchas veces dirigido a sus hijos o simplemente por los papeles o proyectos que encabeza. Eso, a Eugenio, lo tiene sin cuidado en la medida que le permita trabajar y salir adelante.

El problema es que el mismo Eugenio Derbez confesó en días recientes, durante una entrevista otorgada a Yordi Rosado, que no está pasando por una buena etapa personal y emocional, puesto que se siente agobiado por el trabajo y todo lo que depende de él. Así, con sinceridad, dejó entrever que no es feliz y debe poner manos a la obra para solucionarlo.

Reflexivo y cansado, así lució Eugenio Derbez con Yordi Rosado. Foto: Especial

Te puede interesar:

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gómez por criticar su actuación en "Emilia": "como latinos debemos apoyarnos"

Pati Chapoy defiende a Eugenio Derbez de los ataques por comentarios sobre Selena Gómez

Eugenio Derbez confiesa que vive en el caos

Durante una reciente entrevista otorgada a Yordi Rosado para su programa de radio en Exa FM, Eugenio Derbez se sinceró sobre cómo vive actualmente y cómo se siente.

"Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: 'yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida'", indicó Eugenio Derbez con toda sinceridad en entrevista con Yordi Rosado para su programa de radio en Exa FM.

Luego de estas palabras contundentes, Derbez continuó y admitió que de marzo a diciembre de este año sólo ha estado un mes en su casa, a lado de su esposa e hija, razón por la cual no disfruta a su familia, amigos o casa. Ante esto, se hizo una importante promesa.

"Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo. Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y si ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso",

Eugenio Derbez luce triste en sus entrevistas recientes. Foto: Especial

Se perderá las fechas navideñas a lado de la familia

Al reflexionar sobre si ha sido feliz durante este 2024, Eugenio se sinceró al señalar que es esclavo de su propia carrera.

"Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada", reveló sobre su vida profesional.

En el mismo tesón, Derbez admitió que lo que más le duele es perderse las fechas importantes de diciembre a lado de su hija Aitana, que apenas tiene 10 años.

"Me encanta por mi hija /Aitana) porque pienso en que voy a pasar el Halloween o la Navidad con ella, pero ahorita me despedí de ella, estuve en mi casa como 10 horas, cambié maleta y le dije que ya no la veo casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida, soy esclavo de mis decisiones", reflexionó sobre su vida como padre.

La Familia Derbez en uno de sus viajes. Foto: Especial

Eugenio Derbez tiene un sueño para estar en paz

Como un hombre de 63 años que ha logrado el éxito rotundo en su profesión, Eugenio Derbez admite que tiene un sueño, ese es que pueda pasar más tiempo con sus hijos, en especial con su pequeña Aitana. Para esto, recordó una anécdota y reflexionó sobre sus anhelos.

"(Mi sueño es) Irme al parque con mi hija", dijo contundente y abundó.

"No sé si te conté en aquella entrevista larga pero hubo un momento que definió mi vida, que estaba en mi carrera como me siento este año, me acuerdo que iba yo en una camioneta rumbo a un llamado y me sentía absolutamente triste, íbamos pasando frente a la Alameda y se para en un semáforo, yo volteo y veo a un señor con su hijo sentados en una banca dándole de comer a las palomas.

"Yordi, no sabes lo que me despertó eso, unas ganas de llorar, una impotencia, yo decía: '¡Yo quiero ser ese señor!' yo quiero sentarme ahí con uno de mis hijos darle de comer a las palomas y a veces no entendemos ese valor hasta que lo perdemos", contó sobre su anhelo.

El tiempo es más importante que el dinero para Eugenio Derbez

Con mucho trabajo por delante y siempre con la agenda llena de proyectos, Eugenio admitió:

"El día de hoy, lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana".

"Yo, a mi edad, con lo que tú quieras de posición social, económica y de fama, no puedo hacer lo que yo quiera, disfrutar de mi casa, ni de mi tiempo ni de mi dinero, de nada. Tengo una agenda tan estricta que no me permite salir a caminar, ver una película, tomar un café, es complicado", confesó en conclusión el actor, productor y director mexicano.

Eugenio Derbez, feliz con su hija Aitana. Foto: Especial

A modo de remate de la entrevista, Yordi Rosado aconsejó a Eugenio sobre la importancia de aceptar cuando algo no anda bien y así poder comenzar a cambiarlo. En respuesta, Eugenio recordó unas palabras de Jim Carrey donde decía que ojalá todas las personas pudieras ser famosas y millonarios para darse cuenta que ahí no está la felicidad. Luego, reflexionó con un consejo:

"A veces con que tengas el dinero suficiente para tener un techo, para poder comer, es más que suficiente. Poder ir con tus hijos y voy al cine, no tengo quizá una casa propia, un yate o un avión, esos lujos que a veces soñamos que nos van a dar la felicidad, a veces con que tengas eso tienes más que muchos millonarios que los ves deprimidos y se acaban suicidando", finalizó.

SIGUE LEYENDO

Así fue la boda de ensueño entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo que fue transmitida por televisión

Victoria Ruffo se sincera, revela si pasará Navidad con su ex, Eugenio Derbez, tras su reconciliación

MAAZ