Ángela Aguilar y Christian Nodal son “la peor pareja del año”, asegura psicólogo que los analizó

A una semana de que la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, rompió el silencio en el programa argentino de YouTube “PLP” dio su versión de su separación de Christian Nodal, la polémica resurgió y se intensificó. Aunque el cantante mexicano arremetió contra ella para defender a su esposa, la cantante estadounidense Ángela Aguilar, las críticas son para el joven matrimonio que no deja de dar de qué hablar.

El maestro en Psicología Adrián Salama recurrió a su canal de YouTube para compartir un video mediante el que aseguró que Ángela Aguilar, de 21 años de edad, y Christian Nodal, de 25 años, son “la peor pareja del año”. El terapeuta llegó a esta conclusión luego de que realizó una análisis de las recientes declaraciones de los tres implicados en un posible triángulo amoroso.

De hecho, el experto en Psicología primero analizó por separado lo que cada implicado dijo desde su trinchera y hoy 7 de noviembre presentó una recapitulación de la polémica; de esta manera, presentó las tres versiones y posturas, lo que matizó con su punto de vista que incluyó analizar el lenguaje corporal de los tres.

Psicólogo defiende a Cazzu de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El doctor Adrián Salama subrayó que “Cazzu es la víctima” y eso es lo que Ángela Aguilar y Christian Nodal no están considerando y admitiendo, ya que únicamente se han centrado en atacar -directa o indirectamente- a la rapera argentina, de 30 años. Además, aseguró que ambos cantantes de regional mexicano van tras la fama y lo manifiestan con su manera de actuar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal viven el escrutinio por su relación que se ha desarrollado en medio de la polémica. Foto: Instagram Ángela Aguilar.

“Dices que la relación ya no era tan buena, pero no fue por Cazzu (...)”, subrayó el experto en Psicología, quien destacó que el intérprete de “Adiós, amor” en el en vivo que hizo el mismo 31 de octubre se atrevió a responsabilizar a Cazzu del “hate” que Ángela Aguilar recibe cuando no tiene la culpa de eso porque se había mantenido al margen. De hecho, el maestro en Psicología destacó que la hija de Pepe Aguilar “miente” sin importarle nada y lo demostró en la entrevista que le concedió a ABC News el pasado 17 de octubre porque declaró “todos los involucrados estamos juntos y unidos, todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”.

Sumado a esto, el doctor Adrián Salama agregó que, en dado caso, quien detonó todo el problema es la misma esposa de Christian Nodal porque incluso dejó entrever que hubo una infidelidad y esa fue la gota que derramó el vaso; como resultado, Cazzu sólo salió a pedir que no hablen por ella, no la involucren en mentiras y la dejen vivir su vida, sobre todo porque cuida por su hija, Inti, quien apenas cumplió un año de edad.

