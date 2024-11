Juntan firmas para que le quiten a Ángela Aguilar el reconocimiento como Mujer del año: “No es un ejemplo positivo”

Cuando parecía que las críticas cesaban para Christian Nodal y Ángela Aguilar, las declaraciones de Cazzu reavivaron los ataques contra los cantantes de regional mexicano ya que con ellas la trapera argentina desmintió a la pareja y confirmaría una infidelidad del sonorense. El escándalo en su vida privada ha logrado opacar los triunfos de la hija menor de Pepe Aguilar, pues fanáticos estallaron al revelarse que sería nombrada “Mujer del año” y no dudaron en tomar acciones recaudado firmas para que la revista Glamour retire el reconocimiento.

A unos meses de confirmar su separación, Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, rompió el silencio y en una reciente entrevista desmintió a Ángela Aguilar al destacar que no estaba enterada del romance de la cantante con su entonces pareja y padre de su hija, Cristian Nodal. Esto luego de que la llamada “Princesa del regional mexicano” afirmara, entre otras cosas, que todos lo involucrados sabían de su relación y que a nadie se le había “roto el corazón”.

Luego de estas declaraciones, la intérprete de “Qué agonía” recibió una ola de críticas en redes sociales y aunque Christian Nodal salió en su defensa desmintiendo a su expareja el escándalo ha logrado opacar los triunfos de la joven cantante, pues cada uno de sus recientes proyectos ha sido motivo de ataques en los que señalan a Pepe Aguilar como el responsable de pagar en un intento por limpiar la imagen de su hija. Desde el concierto con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles por el Día de Muertos hasta su participación como conductora en los Kid’s Choice Awards México 2024, todo ha sido motivo de controversia para la también compositora.

A esto se suma el reconocimiento que recibirá en la tercera edición de Mujer del año de la revista Glamour, una lista en la que figuran personalidades de la industria musical, el cine, la televisión, el deporte y el activismo como la cantante Dulce María, la actriz Mabel Cadena, Bu Cuarón, Macarena Garcia y Kenia Os. En ésta Ángela Aguilar fue galardonada en la categoría “Regional Music Award”, aunque la noticia no fue bien recibida por fanáticos que exigieron a la revista retirarle el título a la cantante.

“Ángela Aguilar no representa a las mujeres”, “A una mujer que no tuvo sororidad ni empatía por el dolor de otra”, “¿Es en serio? ¿Cómo que Ángela? Es una burla o qué”, “¿La hija mimada de Pepe? Qué es esto, quién paga por ser relevante”, “La mujer del engaño será”, “Por qué quieren meter a fuerza a una que la mayoría del país aborrece”, “Que mala elección elegir a Ángela Panini”, “Cazzu inspira a las mujeres” y “Fuera Ángela”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la exigencia de los internautas, en el sitio web Change.org se creó una petición para recolectar firmas con el propósito de pedir a la revista Glamour que se retire a Ángela Aguilar de la lista de personalidades reconocidas como Mujer del año 2024. El objetivo es conseguir 5,000 firmas y aunque se creó hace tan sólo unos días, hasta el momento ya cuenta con 2,777 personas que se mostraron a favor de quitarle el reconocimiento a la cantante.

“Muchos consideramos que no es un ejemplo positivo para la mujer en México. No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad. Ángela Aguilar, aunque popular, no cumple con estos criterios. Esta petición no está destinada a denigrar a Ángela Aguilar, sino a insistir en que los medios utilicen su plataforma para destacar a las mujeres realmente admirables en nuestra comunidad”, se lee en la petición.