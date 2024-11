Así fue el día que Cazzu salvó a su amiga “La Joaqui” de una relación abusiva

Empatía y sororidad son las palabras que en redes sociales acompañan los nombres de las raperas argentinas Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, y Joaquinha Lerena De La Riva, quien es conocida como “La Joaqui”, quienes han evidenciado que tienen una amistad sólida desde que se conocieron en 2017 cuando colaboraron en la canción “Ay, papi”.

Las famosas se consideran familia porque han estado la una para la otra y se han acompañado en los buenos momentos, pero principalmente en los malos momentos. El pasado 31 de octubre, Cazzu habló de su separación de Christian Nodal, lo que hizo en el programa de YouTube argentino “PLP” en el que “La Joaquina” es titular. Para “La Joaqui”, brindarle un espacio seguro y lleno de respeto fue una manera de retribuirle a Cazzu lo que ha hecho por ella.

Esto se debe a que las raperas y cantantes de “Glock”, canción que lanzaron en 2023, guardan un vínculo estrecho que en Argentina se evidenció todavía más por una situación compleja que se dio a conocer en redes y medios locales: Cazzu salvó a “La Joaqui” de una relación violenta.

Cazzu y “La Joaqui” tienen una sólida amistad. Foto: X.

Cómo ayudó Cazzu a “La Joaqui” para que saliera de una relación violenta

“El amor es cuando tu peor momento también es el peor momento de los que te aman (...). A mí me pone más triste recordar de dónde salimos cuando era el momento de sacar a mi amiga y a ella le pone más triste recordar de dónde me tuvo que ir a buscar a mí”, expresó Cazzu en la entrevista, mientras miraba a “La Joaqui”, quien abiertamente ha hablado de cómo su amiga la ayudó a salir adelante cuando tuvo una relación abusiva y llegó a temer por su vida y la de sus hijas, Shaina y Eva, de 8 y 5 años de edad, respectivamente.

“Cuando tuve a mi segunda nena, estaba en una situación bastante de violencia”, reveló “La Joaqui” en el programa argentino “PH Podemos hablar” en el que reveló aspecto de su vida personal y familiar. “Así que bueno, un día me animé. No tenía redes sociales, celular, nada. El único número que me sabía de memoria era el de cazzu, así que fui a un almacén, la llamé y le dije ‘estoy acá en tal lado, tengo miedo de que me pase algo o que me muera y mis hijitas…”.

“Ahí viví hasta que me pude reacomodar y me animé a volver a hacer música, que pensé que no iba a funcionar más y funcionó. Me acomodé y me levanté más arriba de lo que me caí”, expresó “La Joaqui” al recordar uno de los momentos más oscuros de su vida.

Luego de esa llamada, Cazzu contactó de regresó a “La Joaqui” para informarle que tenía todo resuelto para que empezará de nuevo y de cero, pero no sola, sino con una red de apoyo. “Bueno, ya tienes listo tal departamento en tal lado, anda, te va a buscar un auto acá”, fueron las palabras que “La Joaqui” usó para recordar cómo Cazzu la ayudó a salir adelante, de modo que simplemente agarró a sus hijas y se fue para dejar a su pareja y salir de esa relación abusiva.

Sigue leyendo:

Pepe Aguilar es comparado con Kris Jenner por “moverse rápido” para “limpiar” la imagen de Ángela Aguilar

¿Quién es “Lapizito”, hermano de “Gomita” que es señalado de violentar a una famosa influencer?