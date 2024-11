¿El Beyoncé mexicano? Acusan a Pepe Aguilar de frenar la carrera de artistas para asegurar el éxito de Ángela Aguilar

De nuevo, la dinastía Aguilar es blanco de comentarios negativos en redes sociales y los usuarios tienen en la mira a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar; los nombres de padre e hija se mantienen como tendencia en redes sociales, especialmente en Twitter, red ahora llamada X, porque usuarios descalifican cómo se conducen ante la polémica que surgió en junio pasado cuando la joven, de 21 años de edad, dio a conocer su relación amorosa con Christian Nodal.

Esta fue la punta del iceberg para los Aguilar -una de las dos dinastías más importantes del regional mexicano en el país, ya que la otra es la Fernández- porque ahora los comentarios y las críticas negativas han escalado y cibernautas aseguran que el intérprete de “Miedo” es “el Beyoncé mexicano” por una razón: ha truncado la carrera de artistas para beneficiar a su familia, especialmente a su hija Ángela Aguilar.

La cantante de regional mexicano Janeth Valenzuela, de 30 años, sería una de las cantantes emergentes del regional mexicano que se habría visto afectada por el heredero de la dinastía Aguilar, según lo que compartió el pasado 15 de mayo en la entrevista que concedió para el programa de YouTube “Los mafia”.

Por qué Pepe Aguilar habría “congelado” la carrera de Janeth Valenzuela

Durante la charla, la intérprete de “Flor de campo” y “Por tu culpa” reveló “me firmaron por tres años, pero me firmaron para no hacer nada y yo decía ‘por qué no’, traía el entusiasmo. Hace más de dos meses me dijeron ‘es que fulano de tal te mandó a congelar, a poco no te diste cuenta’. Traía mis sospechas, pero uno dice ‘no caigas en esa paranoia’”.

“Las malas también se regresan; entonces, ni su hija, ni el proyecto familiar, ni él, ni nadie va a pegar”, destacó Janeth Valenzuela.

Aunque Janeth Valenzuela no mencionó el nombre de Pepe Aguilar, en redes sociales usuarios aseguran que se trata de él, sobre todo porque dio a conocer los dos motivos por las que la “congelaron”: “Una fue porque trae a su hija en el medio y otra es porque trae un proyecto similar. Entonces, me mandaron a congelar para posicionar el proyecto similar. Me dejaron un año congelada, congelada a madres”. Sumado a esto, la artista le envió un mensaje a quien la mandó a “congelar”: “Las malas también se regresan; entonces, ni su hija, ni el proyecto familiar, ni él, ni nadie va a pegar”.

En redes sociales, usuarios vinculan a Pepe Aguilar con el tráfico de influencias

Adicionalmente, usuarios de Twitter consideran que Pepe Aguilar es “el Beyoncé mexicano” porque lo vinculan con un supuesto tráfico de influencias . En los últimos años, la cantante estadounidense se ha visto envuelta en escándalos y especulaciones que indican que famosos con potencial desaparecieron del plano artístico, lo que habría permitido que su carrera destacara; además, es esposa de Jay-Z, uno de los productores musicales más destacables en la industria.

A la par de que resurgió el caso de Janeth Valenzuela, las críticas contra Pepe Aguilar aumentaron porque Ángela Aguilar fue seleccionado por la revista Glamour como la Mujer del año y también fue elegida para conducir los Kid’s Choice Awards México, evento en el que está nominada en la categoría Artista mexicano favorito, pese a la ola de escándalos que lidera por las declaraciones que ha dado en los últimos meses.

Para algunos usuarios, Pepe Aguilar se está “moviendo” para “limpiar” la imagen de Ángela Aguilar, quien, al parecer, fue parte de un triángulo amoroso; esto se debe a que el 10 de junio confirmó su noviazgo con Christian Nodal, quien días antes, el 23 de mayo, informó su separación de Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu. La pareja se casó el 24 de julio y la cantante defendió su matrimonió en una reciente entrevista para ABC News, precisando que meses antes de esto “todos los involucrados” estaban en contexto; como consecuencia, en redes la tachan de ser la “amante” de su ahora esposo.

