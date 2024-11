Psicólogo asegura que Christian Nodal no sólo le fue infiel a Cazzu, también fue violento porque la expuso: “Él abandonó a su familia”

El posible triángulo amoroso entre Julieta Emilia Cazzuchello, artísticamente conocida como Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue generando polémica y expertos en Psicología abordan el tema. El doctor Adrián Salamanca, quien es maestro en Psicología, valoró la situación y aseguró que el cantante de regional mexicano no sólo le fue infiel a la madre de su hija, Inti, de apenas un año de edad, sino también violento.

Vía YouTube, el maestro en Psicología realizó un en vivo para enfocarse en hacer un análisis de las recientes declaraciones que hicieron los implicados; primero analizó la entrevista que Ángela Aguilar, de 21 años de edad, le concedió a ABC News y expuso que no le cree nada, además de que la calificó de “soberbia” y “egoísta” porque mediante su lenguaje corporal demuestra que no le importa el resultado de sus acciones.

Posteriormente, el doctor Adrián Salamanca analizó al mismo tiempo la entrevista que Cazzu, de 30 años, tuvo el pasado 31 de octubre en el programa argentino de YouTube “PLP” y la reacción que Christian Nodal, de 25 años, tuvo ante ésta el mismo día, ya que realizó un en vivo para defender a Ángela Aguilar.

Psicólogo tacha a Christian Nodal de “violento”

“Estaría padre que (Christian Nodal) hubiera sido ese hombre que apoyaba, que si vas a arriesgar la vida por mí para darme un hijo, pues yo arriesgaré tal vez no estar de cola fácil para estar con otras personas”, expuso el maestro en Psicología, quien analizó el vínculo del cantante mexicano y la rapera argentina desde el hecho de que son padres y vivieron un parto riesgoso.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación el 10 de junio, días después de que anunció su separación de Cazzu. Foto: Instagram Christian Nodal.

Partiendo de esto, el doctor Adrián Salamanca dijo que su opinión puede ser “convencional” porque se centra en el intercambio empático que debe haber en las relaciones de pareja, pero destacó que cuando hay una relación amorosa, familiar y parental lo mínimo que debe existir es lealtad.

“Decía justamente, en el video que hice de Ángela Aguilar, que el problema más grave de esto que pasó fue los tiempos, cómo se manejaron los tiempos; para mí, fue violento”, subrayó el maestro en Psicología. “Yo que lo veo como psicoterapeuta, siento que fue violento porque no había necesidad de la deslealtad, la traición, el engaño y las mentiras”.

Con estas palabras, el doctor Adrián Salamanca expuso que Christian Nodal no fue “agradecido” con Cazzu, a quien, además, sí consideró como “recién parida” cuando se inició la polémica porque Inti tenía 8 meses de nacida, aunque el cantante dijo que la rapera no era recién parida.

“Para mí, el verdadero responsable es Christian Nodal porque él abandonó a su familia; digo, la otra (por Ángela Aguilar) no fue nada sorora, nada feminista, nada de eso y se tragó sus palabras de ‘yo soy una niña de familia’”, expuso el maestro en Psicología.

El experto en Psicología destacó que Christian Nodal fue violento en todos los aspectos, lo que es una irresponsabilidad porque es “una figura pública muy respetada y vista”. “Cuando eres infiel, desleal y tan cobarde para traer a una tercera persona a la relación porque no tuviste la capacidad ni verbal ni emocional ni intelectual de decirle a tu pareja ‘esto no está funcionando’, no sólo dañas a tu pareja o familia, dañas el constructora social alrededor y eso es violencia”.

