Yeri Mua asegura que Ángela Aguilar marca territorio con Christian Nodal porque no tiene “amor propio”

La polémica que la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli -mejor conocida como Cazzu- tiene con Christian Nodal y Ángela Aguilar se intensificó luego de que por primera vez dio su versión de la separación dada a conocer el 23 mayo pasado; cabe recordar que unos días después el cantante de regional mexicano confirmó su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar, con quien se casó el 24 de julio.

Numerosas personalidades del medio del entretenimiento están a su favor de la rapera, a quien le brindan apoyo. La influencer mexicana Yeri Mua es una de ellas, ya que aprovechó para destacar que la heredera de la dinastía Aguilar no tiene “amor propio” y por eso marca territorio con su esposo.

A través de sus redes sociales, la también reguetonera, de 22 años de edad, dio su punto de vista acerca del posible triángulo amoroso en el que se vio envuelta la expareja de Christian Nodal y expresó “no porque sea mexicana significa que apoye las infidelidades del otro. No, yo, mexicana, apoyo a mi querida argentina Cazzu; la verdad, reina, diosa. Y todo lo que pasó, mis respetos porque ella calladita”.

Yeri Mua se proclamó a favor de Cazzu. Foto: Instagram Yeri Mua.

Yeri Mua se va contra Ángela Aguilar por la polémica con Cazzu

Yeri Mua añadió que del cantante mexicano, de 25 años, no se podía esperar mucho porque… “hombres”. Sin embargo, expuso que el comportamiento de la estadounidense Ángela Aguilar, de 20 años, es lo que le llamó la atención porque no sólo demuestra que es inmadura, sino insegura.

“Yo no puedo odiar a Ángela Aguilar. Saben qué, más allá de que está chiquita, está pendej*, pero porque yo ya lo he estado. Cuando estoy enamorado parece que estoy poseída, o sea, defiendo a mi hombre a más no poder y su palabra es todo lo que creo. Parezco, ciego, sorda..”, expresó Yeri Mua.

Luego de dar su punto de vista acerca de la controversia entre los famosos, la reguetonera subrayó que Ángela Aguilar no tiene “amor propio” y su actuar la delata; como resultado, defiende lo que es suyo, es decir, su esposo, Christian Nodal. “Una cuando está enamorada y no tiene amor propio porque, sí, muchas veces no he tenido amor propio, uno parece poseída por el amor. Y Ángela Aguilar es una mujer enamorada y pendej*”.

Cazzu desmiente a Ángela Aguilar y Christian Nodal

El pasado jueves 31 de octubre, Cazzu habló por primera vez de su separación de Christian Nodal, con quien tuvo una relación amorosa durante casi dos años; durante este tiempo, se volvieron padres de Inti, quien en septiembre cumplió un año de edad. En la charla en el programa de YouTube PLP, la rapera, de 30 años, desmintió a su ex y a Ángela Aguilar, quien en entrevista con ABC News aseguró que “todos los implicados” sabían de su relación con su ahora esposo y todos estaban bien.

“Me dejaron por un motivo distinto. Pregunté si había otra y me dijeron que no”, destacó Cazzu en la entrevista.

