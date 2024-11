Cazzu ha llorado con Inti en brazos tras ruptura con Nodal, la desgarradora declaración que afirma hay más de un corazón roto

Cazzu ha dejado claro que ella no formará parte de una mentira como la que han contado Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues ella tiene una versión muy diferente de cómo se dio la ruptura y separación con el padre de su hija Inti. Julieta explicó que ella no quería hablar del tema, pero hay límites que debe poner, pues es una enseñanza no sólo para ella, sino también de vida para su pequeña hija.

Y es que la cantante argentina expresó que ella ha llorado teniendo en brazos a la pequeña, y aunque apenas es una bebé, ellos perciben cosas, entre ellas la tristeza que ha sentido su madre al momento de enfrentarse al duelo tras una ruptura amorosa. Cazzu explicó que a ella nunca se le dijo que la relación se terminaba por otra mujer, simplemente se le dieron otras razón y ella preguntó su había alguien más en medio, cuestión negada por Nodal.

Todo parece indicar que Nodal no fue sincero con Cazzu. Foto: Especial

"Hubo muchos corazones rotos": Cazzu

Cazzu salió a hablar luego de que Ángela Aguilar diera una entrevista donde aseguró que en la historia de amor que ella protagoniza con Christian Nodal no hubo corazones rotos, pues todos los involucrados sabían lo que pasa. Esa declaración hizo que la cantante argentina hablara, pues indicó que no podía permitir que alguien más hablara de sus emociones, cuando terminar su relación con Nodal dejó varios corazones rotos.

Aseguró que ella la pasó muy mal luego de que se separaron y que sí hubo sufrimiento, por lo que considera necesario poner un alto a las declaraciones que Ángela Aguilar y Christian Nodal han hecho. Y es que luego de que ella hablara, el cantante de éxitos como "De los besos que te di" aseguró que Julieta estaba enterada de todo, pero hay varios expertos que han analizado sus gestos y aseguran que miente, pues nunca volteó a ver a la cámara mientras hablaba.

“He llorado con Inti en brazos y quizá ella es muy chiquita pero te ven”.

Durante la entrevista Cazzu se pregunta si acaso Nodal tenía una doble vida, porque durante el tiempo que estuvieron juntos ella nunca se dio cuenta que él tuviera dobles intenciones, no obstante por la manera en como se han dado los hechos se pone a dudar si eso pudo pasar.

