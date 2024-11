Ángela Aguilar y Christian Nodal se separan tras fuertes declaraciones de Cazzu

La polémica sigue empañando la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues fuertes declaraciones de su expareja, la cantante argentina Cazzu, dejan en entredicho las declaraciones que ambos han hecho al respecto de cómo inició su relación y de aunque Nodal asegura que su esposa nunca se metió en su relación con la madre de su hija Inti, las fechas en que pasaron los hechos ponen en tela de juicio sus palabras.

Ante estos hechos la pareja de cantantes regionales se separó el fin de semana, pues diversos compromisos hicieron que se alejaran unos días para cumplir con sus obligaciones, y aunque esto ha desatado nuevas especulaciones de conflictos entre ellos, lo cierto es que ambos son profesionales y decidieron responder, por separado, a los compromisos laborales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se separa el fin de semana

Es común que los recientes marido y mujer se acompañen en sus compromisos laborales, pues han sido varios los conciertos donde ella acompaña a Nodal, incluso ha hecho apariciones sorpresa en el escenario para el agrado de todos sus fans, no obstante este fin de semana no fue igual y coincide con las fuertes declaraciones de Cazzu en torno a cómo fue que terminó su relación con el mexicano.

Este fin de semana, Christian Nodal ofreció un concierto en el Kia Center de Orlando Florida, mientras que Ángela Aguilar se presentó con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la batuta del prestigiado director de orquesta Gustavo Dudamel con quien interpretó el tema "La Llorona".

Si bien la pareja se separó el fin de semana debido a sus compromisos laborales esto ha dado paso a especulaciones en torno a si las declaraciones de Cazzu tuvieron repercusiones en la relación de la pareja, pues aunque Nodal salió a defenderla argumentando que ella nunca se interpuso entre Julieta, incluso aseguró que lo ha incentivado a ser un mejor padre.

No se puede afirmar que realmente se hayan separado, si se distanciaron por sus compromisos laborales, pero no hay nada que afirme que entre Ángela Aguilar y Christian Nodal hay algún motivo que represente un conflicto matrimonial entre ellos. Todo en torno a esto son especulaciones y suposiciones que se han hecho en redes sociales y algunos programas de entretenimiento.

¿Qué dijo Cazzu que molestó a Christian Nodal?

Julieta salió a emitira su postura de cómo fue que se terminó la relación que tenía con Nodal, pues Ángela afirmó en una entrevista que todos los involucrados sabían que ellos dos tenían una relación, cosa que no fue así, en versión de la argentina, y por lo que consideró necesario poner un alto a todas las especulaciones.

"En este momento se puso en duda mi integridad como persona, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes y que yo estaba en pleno conocimiento y que como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira" Cazzu refiriéndose a las afirmaciones de Aguilar.

La madre de Inti, se sintió en la necesidad de ponerle un límite a esto, por lo que no dudó en hablar de cómo se enteró y explica que fue una gran sorpresa, pero que no hizo nada "me sorprendí porque a ella la conocía, había compartido en un par de veces", por lo que al principio dudó, y luego lo aceptó. En réplica a estas declaraciones Nodal aseguró que su esposa nunca fue tercera en la relación.

