¿Nodal aplicó la misma que Peso Pluma? Cazzu se enteró de su relación con Ángela Aguilar por redes sociales

La polémica en torno a Christian Nodal no para. El cantante se ha visto envuelto en escándalo tras escándalo desde que rompió su compromiso con Belinda, su posterior relación con la cantante argentina Cazzu y su boda exprés con Ángela Aguilar, esto en un plazo de dos años, por lo que mucho se hablado en torno a que el cantante ha sido infiel en sus relaciones de pareja.

Cuando se confirmó que Nodal y Ángela estaban casado dieron una entrevista a una revista de sociales en la que afirmaron que su historia de amor no había sido fugaz, sino que se trataba de una historia de años que hasta ahora se había consolidado. En otra ocasión la hija menor de Pepe Aguilar confirmó que su relación con Nodal no había sido un secreto y aunque no mencionó a Cazzu afirmó que todas las personas involucradas estaban al tanto de todo.

Recientes declaraciones de Cazzu dejan ver que no fue así como lo dijo Aguilar, y hace pensar que en esta historia hay alguien que miente, pues la intérprete de "Dime cómo quieres", aseguró que a nadie le rompieron el corazón ya que meses antes de que se hiciera público su compromiso todos los involucrados ya estaban enterados.

Cazzu afirma que hay una mentirá atroz en las declaraciones de Ángela Aguilar. Foto: X

¿Quién miente, Ángela Aguilar o Cazzu?

Cazzu y Nodal seguían juntos a finales de abril y principios de mayo, mismo mes en el que empezaron a salir a la luz imágenes de Ángela y Christian en Roma, lugar al que habrían acudido para planear su boda. Fue el pasado 17 de octubre cuando Aguilar dio la polémica entrevista donde afirmó que todos los involucrados en esta historia sabían lo que pasaba, situación que superó el límite que la madre de la hija de Nodal, por lo que se vio en la necesidad de hablar por primera vez al respecto.

"En este momento se puso en duda mi integridad como persona, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes y que yo estaba en pleno conocimiento y que como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira" Cazzu refiriéndose a las afirmaciones de Aguilar.

Cazzu se enteró de la relación de Ángela y Nodal por redes sociales

"Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta hay alguien más y la respuesta fue no...yo me entere de la relación de ellos de la misma forma que se entero todo el mundo, a través de los mismos medios que fue a través redes, afirmó Cazzu.

La madre de Inti, se sintió en la necesidad de ponerle un límite a esto, por lo que no dudó en hablar de cómo se enteró y explica que fue una gran sorpresa, pero que no hizo nada "me sorprendí porque a ella la conocía, había compartido en un par de veces", por lo que al principio dudó, y luego lo aceptó.

"Me siento como que me obligaron a hacerlo, para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada", además la cantante afirmó que se rompió más de un corazón y que ella sufrió muchísimo tras la ruptura con Christian Nodal.

Y es que esta historia trae a la mente la de otro cantante mexicano, nos referimos a Peso Pluma quien también fue infiel a su novia Nicki Nicole después de que en redes sociales se viralizara un video que muestra a la doble p tomado de la mano de otra mujer, por lo que decidió poner fin al noviazgo que tenían.

