Maryfer Centeno analiza las declaraciones de Cazzu: “una mujer que es un ejemplo”

Cazzu, la cantante argentina, ha decidido hablar luego de cinco meses de estar en silencio tras su ruptura con Christian Nodal, el padre de su hija, Inti. En una breve entrevista concedida a Ventaneando, Cazzu abordó la situación actual, específicamente en relación con el nuevo matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar. Las declaraciones de la trapera, ya fueron analizadas por Maryfer Centeno, quien ha destacado la fortaleza y la educación que mostró la artista en sus respuestas.

Cazzu, conocida por su autenticidad y carisma, fue cuestionada sobre si Nodal sigue siendo un padre presente para su hija. Con una actitud serena y una sonrisa constante, la rapera aseguró que el sonorense sigue en contacto con la pequeña Inti, además habló de su ex y su nueva esposa, esto causó revuelo, ya que es la primera vez que Cazzu habla abiertamente sobre su vida personal y su relación con Nodal desde la ruptura. La manera en que se expresó no solo reflejó su madurez emocional, lo que la experta en grafología resaltó.

Cazzu dio la primera entrevista tras su ruptura con Nodal.

Foto: IG @cazzuoficiql

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y experta en lenguaje corporal, analizó el video de la entrevista y destacó varios aspectos sobre la actitud de Cazzu. Según Centeno, la cantante mostró una “sonrisa social”, una expresión que, aunque puede reflejar estrés, también indica cortesía y disposición a dialogar. Este tipo de comportamiento es característico de personas que saben manejar situaciones difíciles con elegancia.

La grafóloga también mencionó que el tono de voz de Cazzu era suave y amable, lo que contribuyó a proyectar una imagen de cordialidad. “Es muy clara cuando dice que Christian Nodal sigue en contacto con su hija”, apuntó Centeno, destacando que la cantante no titubeó en su respuesta, lo que denota confianza y seguridad en lo que dice. Esta habilidad para comunicar sus pensamientos de manera efectiva es fundamental, especialmente en el contexto de una separación mediática.

Centeno resaltó que Cazzu es un claro ejemplo de inteligencia emocional. A pesar de las circunstancias complicadas que rodean su vida personal, la cantante ha logrado mantenerse firme y ha tratado el tema con educación. Su forma de expresar sus pensamientos refleja una persona que sigue adelante sin dejar que los problemas la definan.

“Es importantísimo lo que está haciendo esta mujer, porque es el reflejo de una persona que su carrera continua, que dice haber yo nunca he dejado de ser quien soy al contrario y me parece más importante de poder hablar de una mujer que es un ejemplo no solamente de cordialidad, sino también de una inteligencia emocional”, dijo Centeno en su análisis