La Güera de las Estrellas dice que Ángela Aguilar vivirá una racha de oscuridad y karma por relación con Nodal y traición a Cazzu

¡Las predicciones de La Güera de las Estrellas ya están aquí! Para iniciar con todo la semana, la psíquica de México nos acompaña en El Heraldo de México con una nueva trasmisión en vivo en la que nos reverá todo lo que debemos de saber para alcanzar el éxito. Además del horóscopo semanal y algunos rituales, así como responder a las preguntas de los más curiosos, la experta en astros también nos hablará sobre los famosos y el escándalo del momento, es decir, el de Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Recordemos que hace unos días Cazzu ofreció su primera entrevista tras su ruptura sentimental con Nodal, el padre de su hija Inti, y en ella desmintió a Ángela Aguilar que recientemente aseguró que la ex de su ahora esposo siempre estuvo enterada y de acuerdo con la relación entre ellos. ¿Qué dicen las cartas del tarot sobre este triángulo amoroso?, descúbrelo esta tarde en el en vivo de la psíquica de México, quien nos revelará todo.

Durante el programa de este lunes 4 de noviembre, La Güera de las Estrellas también nos ofrecerá un programa en el que el matrimonio más polémico del espectáculo no es el único protagonista, ya que también nos hablará sobre el supuesto romance entre Belinda y Kenia Os, así como de los Grammys y el Grupo tattoo. Pero para los amantes de la astrología, también revelará qué es lo peor que caracteriza a cada uno de los signos del zodiaco.

Así que tienes prohibido perderte todo lo que la experta nos revelará en exclusiva; no olvides que tienes una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 12:00 pm, cuando inicia su emisión en vivo. Recuerda que además de las predicciones y datos curiosos, así como la "frase matona del día", la psíquica también lee los comentarios donde puedes hacerle preguntas que no dudará en responder con una breve lectura y consejo para ti. ¡No te la pierdas!

Ángela Aguilar vivirá una racha de oscuridad y karma, revela La Güera de las Estrellas

Durante la trasmisión de este lunes, La Güera de las Estrellas recordó que Cazzu y Nodal están dando mucho de qué hablar y habló de momentos específicos como el último look de la argentina en el que usó una falda con esponjas y que serían una referencia al supuesto relleno que lleva Ángela Aguilar en sus conciertos. "Predicción cumplida porque desenmascaró a Ángela Aguilar", dijo la psíquica no sin antes hablar de toda la especulación que hay de por medio en este triángulo amoroso.

De acuerdo con la predicción de la también médium, lo que se comenta sobre que Nodal le quitará a su ex la pensión para su hija Inti, no ocurrirá. "Cazzu no va a perder un derecho que tiene su hija, porque la pensión la tiene que pagar sí o sí Nodal, pero Cazzu viene a a hacer justicia y a desenmascarar esos comentarios". Por otro lado, afirmó que la hija de Pepe Aguilar no vivirá su mejor momento.

"Aunque no lo crean a Ángela le viene una racha súper negativa de oscuridad, tiene la situación del karma, Christian Nodal también y luego le van a sacar pues que están muy contentos Christian y Ángela, pero claro que sí hubo traición y aquí se rompieron tres corazones. Fíjate bien, el de Belinda, porque se le rompió, el de la Cazzu y el tercero, ¿quién será?, ese va a ser el de Ángela. Yo se los dije", reveló.

¿Cuál es el lado oscuro de los signos del zodiaco?

Aries . Grosero y egoísta.

. Grosero y egoísta. Tauro . materialista, codicioso e intolerante.

. materialista, codicioso e intolerante. Géminis . Mentiroso, voluble y envidioso.

. Mentiroso, voluble y envidioso. Cáncer . Encimoso, malhumorado e infantil.

. Encimoso, malhumorado e infantil. Leo . Arrogante, mandón e hipersensible.

. Arrogante, mandón e hipersensible. Virgo . Cobarde, quisquilloso y soberbio.

. Cobarde, quisquilloso y soberbio. Libra . Falso, aprovechado y holgazán.

. Falso, aprovechado y holgazán. Escorpio . Controlador, posesivo y promiscuo.

. Controlador, posesivo y promiscuo. Sagitario . Escurridizo, poco confiable y prepotente.

. Escurridizo, poco confiable y prepotente. Capricornio . Cruel, obsesivo y dictatorial.

. Cruel, obsesivo y dictatorial. Acuario . Impenetrable, distante y misterioso.

. Impenetrable, distante y misterioso. Piscis. Manipulador, autocompasivo y descuidado.

¿Qué mensaje tienen los ángeles para mí hoy?

Los ángeles tienen un importante mensaje para ti y para el resto de los signos del zodiaco y para la semana del 4 al 10 de noviembre La Güera de las Estrellas ya nos adelantó lo que tienes que saber para conseguir el éxito, suerte, fortuna y abundancia. No te pierdas sus mensajes cada lunes a través de El Heraldo de México.

