Belinda estrena romance, ¿con Kenia Os? Sensual baile desata rumores | VIDEO

Belinda está más hermosa que nunca, la intérprete de "Amor a primera vista" desató rumores de un nuevo romance, pues se le vio muy feliz junto a una bella mujer, hablamos de Kenia Os, con quien se vio feliz derrochando sensualidad durante un partido de la NBA y es que luego de colaborar juntas parece ha surgido una gran amistad entre ellas o para muchos fans hay algo más que las une.

El fin de semana se les vio en un bar juntas, felices y disfrutando de la noche mientras bailaban su reciente éxito Jackpot, lo sorprendente es que en medio de la noche protagonizaron un baile muy sensual. El baile fue grabado y el video se viralizó en la red social X, donde decenas de seguidores especularon que puede haber un nuevo romance entre ellas dos. Los fanáticos están felices con esto y entre los comentarios se pueden leer frases como:

Fan de su relación Ojalá Kenia deje a Álvaro y se haga novia de Beli Quiero que sean novias

Muchos otros aseguran que esto sólo es parte de la promoción que están realizando juntas de su nuevo material y que lo que es evidente es que hay una buena relación y hasta podría estar surgiendo una buena amistad entre las dos, pues se les ha visto juntas en varios lugares.

Belinda y Kenia, ¿tienen algo más que amistad?

Belinda y Kenia Os tiene una relación cercana y se les ha visto mucho juntas desde que estrenaron su canción el pasado 24 de octubre, por lo que han convivido más de lo común o lo que pensamos, ya que realmente no sabemos qué tipo de relación tenían antes esta colaboración que hicieron juntas.

Letra de Jackpot de Belinda y Kenia Os

Belinda y Kenia Os. Foto: Instagram

No sé por qué, en la disco, pienso en ti, no es por el Hennessy

Tú me tiene' en un viaje, un viaje en éxtasi'

En la disco pienso en ti, no es por el Hennessy

Son lo rico que saben tus besos en repeat

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

Perdona si me pongo intensiva

Pero me quitaste lo de fría, no

Solo cuestión de energía

Fue otro voltaje todo lo de ese día

Me enloqueces más que una pastilla

El efecto no se baja todavía

Me enchula cómo tus ojitos brillan

Te tengo pillado como la CIA

Siguen tirándome en caliente

Solo pa' ti yo estoy

Como un cognac, bajas caliente

Entra en mí, qué bien se siente

Vamo' a la suite del presidente

Contigo, gané el jackpot

Como un cognac, bajas caliente

No sé por qué, en la disco, pienso en ti, no es por el Hennessy

Tú me tiene' en un viaje, un viaje en éxtasi'

En la disco pienso en ti, no es por el Hennessy

Son lo rico que saben tus besos en repeat

La, la, la, la, la (tus besos en repeat)

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

Tus besos en repeat

La, la, la, la, la (Kenia)

Se olvidó de su ex, y ahora la tengo encima de mí, mí

Al oído me dice: Nini, nadie lo sabe, promesa pinky

Que hoy estoy puesta pa' ti, ti, ey

En su cuello, Bulgari, tú y yo, bebé, legendary

Y es que comerno' es un mal necessary

Me pongo salvaje, safari

Botella 'e whisky, -ky-ky-ky, lo enrola en la suite

Y de cherry ki-ki-ki-ki-kiss, me tiene en un trip

Mon cherrie, uh, la la la la, como en París

Puesta pa' ti, ti, ti, ti, ti, y tú puesta pa' mi

No sé por qué, en la disco, pienso en ti, no es por el Hennessy

Tú me tiene' en un viaje, un viaje en éxtasi'

En la disco pienso en ti, no es por el Hennessy

Son lo rico que saben tus besos en repeat

La, la, la, la, la (tus besos en repeat)

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

Tus besos en repeat

La, la, la, la, la

Tus besos en repeat

La, la, la, la, la (Beli, Beli)

La, la, la, la, la (K OS)

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

