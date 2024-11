Cazzu se convierte en la madre del año tras rechazar bebida para cuidar de Inti: "Nodal cambió un Rolex por un Casio"

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, no ha parado de robarse los reflectores desde la semana pasada que ofreció su primera entrevista tras terminar con Christian Nodal y quien tan sólo un par de meses después llegó al altar con la cantante Ángela Aguilar, pues en sus declaraciones negó que ella tuviera conocimiento de este romance entre los intérpretes del regional mexicano. Sus palabras causaron tanto eco que incluso el cantante de "Adiós amor" salió a defender a su esposa y a negar que ella fuera su amante.

Si bien la cantante argentina ya no respondió a los dichos en un live de Instagram de su ex, el fin de semana sorprendió al reaparecer en el Gay Pride Parade en Buenos Aires, Argentina. Lo más comentado en un inicio fue una falda con esponjas en las caderas, pues según los internautas esta prenda fue una indirecta para Ángela Aguilar, quien ha sido señalada en más de una ocasión de usar relleno para lucir su figura, aunque la realidad es que se trata de una lujosa pieza de Jean Paul Gaultier. Pero hubo un momento más que e hizo viral y por el que los fans ya llaman a Cazzu como la "madre del año".

Aunque el término de una excelente madre viene desde hace meses, cuando Julieta guardó silencio por cuidar a su hija Inti y ahora al ser la que más la cuida, pues según confesó Nodal sólo ha visto a la pequeña en dos ocasiones, en un reciente video que se viralizó en TikTok, la trapera no sólo cuida de la bebita, sino también de ella misma para ofrecerle lo mejor. Pues durante el mismo evento de la comunidad LGBT+, la argentina de 30 años rechazó una bebida que le ofrecieron, presuntamente alcohólica, ya que tiene una hija que cuidar.

La decisión y reacción de la famosa se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se leen todo tipo de comentarios entre los que se lee que Nodal habría cambiado un Rolex (Cazzu) por un Casio (Ángela), eso sin mencionar los aplausos que la madre primeriza recibió al cuidarse para su hija. Por su parte, los fans ya sospechan que su negativa a tomar una bebida sería porque todavía amamanta a la pequeña Inti y el alcohol no se recomienda durante la lactancia.

Así les dijo que no a los fans. (Foto: TikTok @dayanechrissel)

En un video compartido en redes sociales como TikTok se ve a Cazzu en uno de los carros que desfilaron por Buenos Aires con motivo del Gay Pride Parade; allí se ve cómo unos fans que se encontraban en la marcha comienzan a gritarle mientras alzan una botella que, se presume, sería de alcohol. La reacción de Julieta a este presente de sus seguidores se hizo viral, pues no lo recibió y con una gran sonrisa les recordó que tiene una hija.

"No, no. Tengo una niña, tengo una bebé", fueron las palabras con las que respondió al fan que quería entregarle un regalo.

Mientras pronunciaba estas palabras Cazzu se mostró de lo más expresiva e incluso hizo una señal con la que también dio a entender que se encontraría lactando todavía; recordemos que en septiembre pasado su hija Inti cumplió a penas un año de vida. El video de este momento se ha hecho de lo más viral y causado todo tipo de reacciones positivas e incluso se llevó el nombre de la "madre del año" por los cuidados que tiene con la bebita.

Por supuesto, los fans no tardaron en mencionar a Nodal y asegurar que se perdió de una gran mujer. "Cazzu demostrando nuevamente la gran mujer que es", "a la que criticaban por los tatuajes o por sus canciones, es una dama completa y madre excepcional", "no te entiendo Christian, deberas que no, definitivamente él sí cambió un Rolex por un Casio", "pues a quien se le ocurre si sigue amamantando a su nena" y "mis respetos para Cazzu", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

