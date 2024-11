Ángela Aguilar reaparece muy SONRIENTE junto a un galán tras las declaraciones de Cazzu, ¿y Nodal?

¿Problemas en el paraíso o agendas apretadas? Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de ser tendencia desde que anunciaron su relación y más tarde un matrimonio; sin embargo, en los últimos días han acaparado todos los reflectores luego de que la ex del cantante, Cazzu, salió a dar sus primeras declaraciones tras la ruptura con el padre de su hija Inti y en las que desmintió la versión del amor que había dado la "princesa del regional mexicano".

Tanta ha sido la polémica que en redes sociales la argentina se ha llevado una grata sorpresa con mensajes de apoyo por parte de los fans; mientras que los recién casados han recibido fuertes críticas y mensajes de odio. En medio de esta fuerte polémica, Ángela Aguilar y Nodal se separaron el fin de semana para continuar con sus respectivas agendas de conciertos, pero fue hace unas horas cuando la intérprete de "Dime cómo quieres" reapareció muy sonriente en redes sociales y con la compañía de un galán que no es su esposo.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde la nieta de Flor Silvestre reapareció para hacer frente a la polémica y demostrar que no le importa el qué dirán, pues hasta el momento no ha dado más declaraciones sobre su amor con el intérprete de "Adiós amor", una historia de la que dio una versión y que más tarde Cazzu salió a desmentir. Al encontrarse en el ojo de la polémica e incluso con su padre, Pepe Aguilar, lanzando indirectas y reaccionando en comentarios de sus seguidores, llamó la atención que la cantante se dejó ver muy sonriente y junto a su hermano, demostrando así con la presencia del galán que la compañía de su familia no ha hecho falta en los últimos días.

Luego de una exitosa presentación junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles de Gustavo Dudamel, quien es considerado como uno de los mejores directores de toda Latinoamérica, la "princesa del regional mexicano" sorprendió con un regreso a sus historias de Instagram, donde se dejó ver junto a su hermano, el también cantante Leonardo Aguilar. Para sorpresa de muchos, aparecieron relajados y sonrientes en medio de la fuerte polémica que atraviesa la familia entera.

Con esta imagen reapareció la esposa de Nodal. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar hace su primera aparición en redes tras ser desmentida por Cazzu

En la primera aparición que hizo Ángela Aguilar en redes sociales tras el escándalo mediático por su relación con Christian Nodal, quien a su vez tuvo una escandalosa ruptura con la argentina Cazzu, se le vio junto a Leonardo Aguilar abordo de una lujosa camioneta; en complicidad los hermanos se mostraron tranquilos y sonrientes, incluso con el cantante presumiendo su voz mientras su hermana se presume bajo los rayos del sol y con un look de blusa con transparencias y encaje.

En el mismo clip se ve al también hijo de Pepe Aguilar jugando con una figura moldeable de la que su hermana sólo añadió entre risas, "es lo más random que existe". Tras cortar de un momento a otro la grabación, la esposa de Christian Nodal añadió un segundo video en el que se encuentra caminando junto a su hermano el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, California, donde de nueva cuenta dejó ver una enorme sonrisa que resalta por un labial rosado.

Si bien hasta el momento Ángela Aguilar no ha dado más declaraciones, luego de que hace unas semanas ofreció una entrevista en la que aseguró que sale con Nodal desde meses antes de hacerlo público, así como que todas las partes involucradas en el romance, incluyendo a Cazzu, estuvieron enterados, la rapera argentina salió a penas unos días para contar su versión y negar que ella tuviera conocimiento de este romance.

De esta manera la cantante ignoró el hate que está recibiendo en redes sociales tras las declaraciones de Cazzu, la ex de su esposo Nodal. (Foto: IG @angela_aguilar_)

