Joanna Vega-Biestro le manda un consejo a Ángela Aguilar para frenar el hate del público

La cantante estadounidense Ángela Aguilar, de 21 años de edad, de nuevo vive un momento complicado porque ha asistido a diversos compromisos laborales que la pusieron en la mira del público. Reapareció luego de que mantuvo un perfil bajo debido a que le concedió una polémica entrevista al medio ABC News y desató una nueva ola de críticas.

El posible triángulo amoroso con su ahora esposo, el cantante mexicano Christian Nodal, de 25 años, y la expareja de éste, la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, de 30 años, le cobra una factura alta que está afectado su carrera profesional que comenzó cuando era niña.

Diferentes periodistas de espectáculos están reaccionando a la delicada situación que vive Ángela Aguilar, como la presentadora Joanna Vega-Biestro. Desde el programa “Sale el sol”, la conductora de televisión analizó el panorama y le brindó un consejo a la cantante de regional mexicano: que cambie su comportamiento.

“Este es un resultado de un muy mal manejo (de la situación)”, subrayó la presentadora mexicana, quien añadió “creo, y esta es una opinión, que tal vez todo sería muy diferente si Ángela desde un principio sale con una actitud un poco menos soberbia. Estaba buscando una palabra menos (dura), pero sí, esa es la realidad, es soberbia”.

Joanna Vega-Biestro le brindó este consejo a Ángela Aguilar, quien vive una crisis de imagen por las polémicas que ha liderado, especialmente este 2024. La titular de “Sale el sol” dijo que si la hija de Pepe Aguilar tuviera un comportamiento diferente, tal vez estaría viviendo otra realidad en la que no habría hate o sería menor al que ahora enfrenta.

“Si hubieran manejado las cosas de una manera diferente, tal vez esto no estaría ocurriendo, pero qué pasa: que vienes de declaraciones de Ángela diciendo ‘si yo tengo novio nunca lo van a saber porque eso no es de gente bien’ y corte a empieza una relación con Nodal cuando (él) tiene una niña y sale a decir que no lastimaron a nadie y no están haciendo nada malo”, explicó la presentadora de televisión.