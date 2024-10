Nodal es expuesto por felicitar y festejar a Ángela Aguilar de la misma forma que lo hizo con Cazzu

Una vez más Christian Nodal está en medio de la polémica, luego de haberse recuperado de la infección estomacal que lo llevó al hospital el sonorense celebró a lo grande el cumpleaños 21 de su esposa Ángela Aguilar a quien sorprendió con fuegos artificiales y cientos de rosas rojas, además de una romántica cena.

Sin embargo, bien dicen que el internet siempre tiene memoria, por lo que seguidores de Cazzu recordaron que no hace menos de un año, Nodal celebró de la misma forma a la madre de su hija, incluso que dedicó las mismas palabras que a su ahora esposa.

¿Se le olvidó que ya había tenido ese detalle antes?

Foto: IG @Nodal

Así celebró a Cazzu en diciembre 2023

Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de temas como “Glock”, “Brinca”, “Perri culeo”, entre otras más, compartió tres breves videos en donde se puede ver parte de la sorpresa que le preparó Christian Nodal para celebrar su cumpleaños. En el primero de ellos se puede apreciar que se encuentran en una terraza y, aunque solo se puede ver un enorme arreglo floral de rosas rojas con 30 velas blancas, la festejada y el amor de su vida disfrutaban de la velada.

Nodal sorprendió con un hermoso arreglo

Foto: IG @cazzu

Sin embargo, eso no fue todo, pues aunque el arreglo y la cena seguro dejaron sorprendida a Cazzu, la siguiente sorpresa la dejó totalmente impactada, pues hubo show de fuegos artificiales. Tanta fue su sorpresa que la argentina no tuvo más que agradecer a su novio Christian Nodal, quien hizo de todo para sorprender a la mamá de su hija, por lo que "La Jefa" no dudó en hacerle saber lo mucho que lo ama.

Y por último, la argentina presumió lo rico que estuvo su pastel de cumpleaños, el cual tuvo cobertura de crema pastelera de color negro, el cual es el favorito de la cantante. Además, el cantante compartió una foto de la madre de su hija en donde le escribió: “Feliz vuelta al sol vida mía”.

Nodal dedicaría las mismas palabras a su ahora esposa.

Foto: IG @nodal

Así celebró a Ángela Aguilar en octubre 2024

Christian Nodal publicó una historia en Instagram que capturó la atención de todos sus seguidores. En la imagen, se les ve a él y a Ángela brindando con copas de vino, rodeados de un ambiente romántico adornado con fuegos artificiales y un círculo de rosas rojas que completaban el escenario perfecto para la ocasión. Esta escena no pasó desapercibida, ya que mostró una faceta íntima de la relación entre los dos cantantes, quienes se casaron hace pocos meses.

Leyenda

Junto a la imagen, Nodal escribió un mensaje breve pero significativo: "Feliz 21 vuelta al sol, vida mía". Además de esto, el sonorense compartió un video en el que se puede ver el show de fuegos artificiales que contrató para sorprender a su esposa.