Prófugos del anexo CDMX: hoy es el último día para recibir tu reembolso, este es el lugar a donde debes acudir

La reciente cancelación del espectáculo "Prófugos del Anexo" en la Plaza de Toros México ha dejado a muchos fanáticos de Julión Álvarez y Alfredo Olivas con sentimientos encontrados. Anunciada el 26 de septiembre, esta noticia fue un golpe para quienes habían anticipado los conciertos programados para el 4 y 5 de octubre. A través de una transmisión en vivo, los artistas se disculparon y explicaron que, lamentablemente, no había posibilidad de reprogramar las fechas, lo que generó una ola de tristeza entre sus seguidores.

Ante esta situación, muchos fans se cuestionaron sobre el proceso de reembolso de los boletos ya adquiridos. Afortunadamente, la boletera Ticket City ha proporcionado información clara y precisa sobre cómo recuperar el dinero. Los fanáticos que compraron entradas físicas deben actuar rápidamente, ya que hoy es el último día para realizar el reembolso.

Julión y Alfredo Olivas están comprometidos con su público capitalino para regresarles el 100% del precio de sus boletos.

¿Cómo obtener el reembolso de los boletos para Prófugos del Anexo CDMX?

Ticket City ha confirmado que casi la totalidad de los reembolsos para quienes compraron boletos en línea ya se ha realizado. Para quienes adquirieron entradas para el 3 de octubre, el 100% del costo ya ha sido reembolsado. Sin embargo, para aquellos que compraron boletos para el 4 de octubre, solo se ha cubierto el 80% hasta ahora. Este comunicado ha sido un alivio para muchos, pero la atención se centra ahora en los que adquirieron boletos de forma física.

Los interesados deben presentarse en el hotel City Express Plus by Marriott, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde se habilitó un punto de reembolso. El horario de atención es de 10:00 a 17:00 horas. Para poder obtener su reembolso, es necesario llevar los boletos, una identificación oficial y, si el pago se realizó en efectivo, una copia de dicha identificación. Para aquellos que usaron tarjeta, también es necesario presentar el plástico.

Es fundamental que los fanáticos que aún no han reclamado su reembolso lo hagan antes de las 17:00 horas de hoy, ya que es el último plazo establecido. Durante los días previos, Ticket City ha trabajado arduamente para procesar los reembolsos, que se llevaron a cabo el lunes 7, martes 8 y hoy, miércoles 9 de octubre. Quienes no acudan a este punto de reembolso perderán la oportunidad de recuperar su dinero. El comunicado de Ticket City reitera la importancia de asistir a este proceso de manera puntual y con toda la documentación requerida.

¿Por qué se canceló Prófugos del Anexo?

La transmisión en vivo de Julión Álvarez y Alfredo Olivas también arrojó luz sobre las razones de la cancelación. Ambos artistas expresaron su descontento y frustración ante la situación, afirmando que no era la decisión que deseaban tomar. Olivas mencionó que hubo "situaciones en las que se pisaron callos", sugiriendo que hubo factores externos que complicaron la realización del evento. Aunque no proporcionó detalles específicos, sus comentarios dejaron entrever que la cancelación no fue sencilla y estuvo influenciada por circunstancias ajenas a su control.

Esta situación ha impactado a los seguidores, quienes esperaban disfrutar de un espectáculo que prometía ser inolvidable. Sin embargo, el profesionalismo y la transparencia de los artistas en la comunicación de esta cancelación han sido bien recibidos por sus fanáticos, que ahora deben concentrarse en el proceso de reembolso y esperar nuevas oportunidades para disfrutar de su música.