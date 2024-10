Luis Miguel lo vuelve a hacer y saluda a sus fanáticos al salir de su concierto en CDMX

Este martes 8 de octubre, Luis Miguel dio su primera de 9 presentaciones en uno de los recintos más importantes al norte de la Ciudad de México, ahí “El Sol” salió a interpretar sus más grandes éxitos ante más de 16 mil personas. Desde el primer acorde, la energía fue palpable, y los fanáticos, que abarrotaron el recinto, no pudieron contener su emoción.

De acuerdo con asistentes al concierto de Luis Miguel, el astro mexicano salió al escenario y abrió con el tema “Será que no me amas”, y fue así como inició su show de dos horas en donde hizo un recorrido por sus clásicos temas pop, boleros y mariachi, lo que hizo enloquecer a sus seguidores que se dieron cita este martes para disfrutar de “El Sol” en concierto.

Luis Miguel se despide de sus seguidores con cálido saludo

El repertorio de la noche estuvo lleno de baladas que han marcado generaciones. Los asistentes disfrutaron de temas como "Amor, amor, amor", "Suave" y "Culpable o no", que resonaron en el corazón de los presentes, Luis Miguel también sorprendió a sus seguidores con popurrís que incluyeron "Por debajo de la mesa" y "No sé tú", además, durante su show, recordó a grandes artistas como Michael Jackson y Frank Sinatra.

Al finalizar el concierto, tras dos horas de pura emoción y música, Luis Miguel hizo un gesto que dejó a sus fanáticos aún más felices. Al abandonar el recinto, el cantante se dirigió al helipuerto del lugar, donde abordó un helicóptero. Este momento, que se repitió como en sus anteriores conciertos, se convirtió en el cierre perfecto de una noche mágica.

Luis Miguel saludó a sus fanáticos cuando terminó su concierto.

Foto: IG @ernestbuitron

Como era de esperarse, el intérprete de temas como “La Bikina”, “Oro de ley”, “La chica del bikini azul”, entre otras más, no tuvo reparo en saludar a sus fanáticos que, al igual que él, abandonaban el recinto y tuvieron la fortuna de ver a su ídolo de cerca. De acuerdo con el reportero de espectáculos Ernesto Buitrón, el helicóptero que abordó Luis Miguel sobrevoló la Ciudad de México para trasladar al cantante a su hotel, pues, el cantante se está hospedando en un lujoso alojamiento en Polanco.

Luis Miguel anuncia concierto en el Estadio GNP

La emoción por el cierre de la gira se intensificó con el reciente anuncio de Ocesa sobre un concierto en el Estadio GNP Seguros. Esta presentación, programada para el 30 de noviembre, promete ser un evento memorable. La preventa de boletos comenzará el 14 de octubre, exclusivamente para los clientes de HSBC, y se abrirá la venta general el 16 de octubre.

El hecho de que Luis Miguel mantenga una gira tan exitosa y popular a lo largo de los años es testimonio de su indiscutible talento y conexión con el público. Cada presentación es un recordatorio de su legado musical, y su capacidad para emocionar a diversas generaciones no tiene comparación. La anticipación por su próximo concierto en la CDMX no hace más que crecer, y los fanáticos están listos para vivir otra noche llena de recuerdos y emociones. Sin duda, Luis Miguel continúa siendo un referente en el mundo de la música y un ícono que no deja de brillar.