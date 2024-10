Luis Felipe Tovar hace duras críticas a los reality shows como “La Casa de los Famosos México”: “En decadencia”

Durante un encuentro con periodistas de espectáculos, Luis Felipe Tovar compartió su postura acerca de los realities shows y fue tajante porque aseguró que este tipo de contenido sólo destaca que hay “decadencia” en la sociedad. Además, el actor precisó que la gente está proyectando “sus carencias, sus miserias” cuando participa en este tipo de programas.

Por lo mismo, el actor de “Los Sánchez”, de 64 años de edad, subrayó que los participantes de los reality shows no precisamente se ganan el cariño del público, pero sí pagan una “factura muy alta”, a pesar de que tienen la oportunidad de estar cerca de la audiencia, mientras tienen “el afán de recibir una recompensa económica”.

“La veo un poco en decadencia, sobre todo la televisión abierta (...). Ya no sólo exhiben su vida privada, sino su intimidad; creo que no es bueno porque hay cosas que pienso que se podrían guardar como un tesoro”, externó Luis Felipe Tovar, quien agregó que por lo mismo no le gustan los reality shows.

“A mí no me gusta que la gente esté proyectando sus carencias, sus miserias”, aseguró Luis Felipe Tovar al compartir su punto de vista acerca de los realities shows.

Luis Felipe Tovar externó que no está a favor de los realities shows. Foto: Instagram Luis Felipe Tovar.

Luis Felipe Tovar asegura que los reality shows existen debido al morbo

Además, el maestro de actuación expuso que este tipo de programas televisivos dan pie a incrementar el morbo de las personas, que es el motor de este contenido que siempre causa revuelo y, sobre todo, polémica. “Mientras haya quien lo vea, pues habrá quien lo haga, esa es la razón”, destacó el actor.

Qué pasó en “La Casa de los Famosos México” 2024

Una reciente muestra de esto fue “La Casa de los Famosos México” que se inició el 21 de julio y concluyó el pasado 29 de septiembre con el triunfo del conductor y comediante Mario Bezares (a) “Mayito”. Karime Pindter y Gala Montes fueron la segunda y tercera finalistas, respectivamente. En tanto, Arath de la Torre se adjudicó el cuarto lugar, mientras que Brigitte Bozzo el quinto lugar.

El reality show de Televisa dio de qué hablar por los altercados y conflictos que vivieron los jugadores; uno de los protagonistas de este drama fue el youtuber Adrián Marcelo, quien incluso abandonó el televisivo luego de sostener una discusión con Gala Montes, quien lo acusó de ser “misgónico” y ejercer violencia emocional y psicológica.

