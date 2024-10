Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída al intentar huir de la prensa con su mamá, Silvia Pinal: VIDEO

Alejandra Guzmán continúa en medio de la controversia y es que en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México acompañada de su mamá, la actriz Silvia Pinal, intentó huir de la prensa y sufrió una aparatosa caída. En redes sociales, se ha señalado que la cantante habría llegado en estado de ebriedad debido a su comportamiento y la manera en la que habló ante los reflectores

En días recientes la llamada “Reina de corazones” recibió severas críticas por pedirle a la actriz, de 94 años, que hiciera una seña obscena en redes sociales como respuesta a los rumores sobre su estado de salud. Esto fue del agrado de los fanáticos y otras figuras del medio artístico como el periodista Gustavo Adolfo Infante, quienes arremetieron contra la cantante y la señalaron de exhibir a la estrella del Cine de Oro.

En medio de la polémica, la cantante fue captada en el aeropuerto de la capital del país llegando de sus vacaciones junto a la "Última diva del cine de oro". Aunque se mostró dispuesta a hablar con los medios, pronto el caos se apoderó de la situación e intentó huir de la prensa, pero tropezó y tuvo una aparatosa caída por la que tuvo que ser auxiliada por personal de seguridad.

¿Alejandra Guzmán en supuesto estado de ebriedad?

En redes sociales se ha señalado que la rockera podría haber llegado en estado de ebriedad al aeropuerto de la Ciudad de México, pues durante sus encuentros con la prensa se ha negado a dar detalles de su vida privada y trata de no estar mucho tiempo ante los reflectores. Por este motivo tampoco se detiene a hablar con sus fanáticos, quienes se acercan animados esperando conseguir una fotografía o autógrafo de la cantante.

Algo que no ocurrió en esta ocasión, pues se mostró contenta revelando algunos detalles de su viaje junto a la actriz Silvia Pinal; además, se tuvo a hablar con algunos de sus fanáticos y, entre empujones, abrazó a algunos de ellos que le externaron su admiración.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Mírala, míralo” desata rumores sobre su consumo de bebidas alcohólicas, pues en agosto pasado en su llegada al aeropuerto de la CDMX su actitud dio de qué hablar y no dudó en revelar detalles sobre la situación legal que enfrentaba su hermano, Luis Enrique Guzmán, con Mayela Laguna por la paternidad de Apolo, de quien se reveló que no es su hijo según los resultados de la prueba de ADN.

Sigue leyendo:

Formó parte de una de las familias más importantes de México, su fama apenas comenzaba y murió trágicamente cuando su auto volcó

Mayela Laguna reaparece tras confirmarse que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán: “Ha sido muy difícil”