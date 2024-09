Mayela Laguna reaparece tras confirmarse que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán: “Ha sido muy difícil”

Luego de una intensa batalla legal, el pasado 18 de septiembre Mayela Laguna informó a través de un comunicado en redes sociales que la prueba de ADN realizada por autoridades confirmó que Luis Enrique Guzmán no es padre de Apolo. Aunque se mantuvo alejada de la fuerte polémica por varios días, la exnuera de Silvia Pinal rompió el silencio y aseguró que su única intención era limpiar su nombre, pero se convirtió en blanco de ataques.

A unos días de revelarse el resultado de la prueba de ADN, Mayela Laguna habló por primera vez de la polémica que la rodea y reveló planes de mudarse fuera de la Ciudad de México con su hijo. Además, se dijo afectada por los comentarios negativos y críticas que ha recibido tras darse a conocer que Apolo no es nieto de Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán. Sobre su exsuegro y sus recientes declaraciones, Laguna se negó a dar una opinión sobre el tema y se limitó a expresar lo mucho que la situación ha logrado afectarla.

“Me siento muy triste, ha sido muy difícil, no por el resultado ni nada sino por el que la gente hace leña del árbol caído y eso es muy horrible, pero estoy bien, estoy con mi hijo (…) Apolo está muy bien, está contenido, estamos bien. Para mí sigue lo mismo que tenía planeado, me estoy cambiando de ciudad y estoy muy feliz con eso y mi hijo igual (…) Mi prioridad es mi hijo y es lo único que espero, tranquilidad. Quiero una vida común y corriente, eso es lo que estoy esperando al cambiar de ciudad. Yo nada más quería limpiar mi nombre y al contrario, es lo único”, dijo Mayela Laguna en entrevista para Ernesto Buitrón en YouTube.

Luis Enrique Guzmán desea mantener contacto con Apolo como su “tío”

El hijo de la actriz Silvia Pinal emitió una declaración tras revelarse que Apolo no es su hijo y reveló que el proceso legal continúa, pues un juez deberá determinar si el menor conservará el apellido Guzmán y si tendrá que pagar una pensión alimenticia. Guzmán expresó su deseo de mantener contacto con Apolo por el gran cariño que la dinastía Pinal tiene por él, aunque dejó claro que le hará saber la verdad en todo momento.

“Yo lo que quisiera es tener contacto con él en un plan, una vez terminado el juicio, verlo y convivir con él como si fuera su padrino, su tío o su papá dos, yo qué sé (…) Triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, lo que me tranquiliza es eso. Creció conmigo tres años y medio, completamente adorado por toda mi familia (…) Él sabe perfectamente que lo amo, lo quise cada segundo, lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo y él lo sabe, lo sabe en el fondo de su corazoncito”, dijo Luis Enrique Guzmán en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”.

Luis Enrique Guzmán reveló que por el momento la llamada “Última diva del cine de oro mexicano” no sabe del proceso legal que enfrenta su hijo y que Apolo no es su nieto: “No, no se lo he dicho. Hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar. Todavía no termina, pero sí, sale la verdad y eso es lo que importaba”. Por otra parte, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán hablaron al respecto, aunque la actriz se negó a dar detalles la rockera dijo estar dispuesta a tener contacto con el menor, aunque siempre hablando con la verdad.

Luis Enrique Guzmán desea mantener contacto con Apolo como su “tío”. Foto: IG @luisenriquegp



