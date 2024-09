Sylvia Pasquel se pronuncia tras darse a conocer que el hijo de Mayela Laguna no es de Luis Enrique Guzmán: “la paz viene"

El reciente escándalo que envuelve a la familia Guzmán Pinal ha dejado a muchos en shock, sobre todo después de que se diera a conocer que Apolo, el hijo de Mayela Laguna, no es biológicamente descendiente de Luis Enrique Guzmán. Esta noticia, revelada tras la realización de una prueba de ADN, ha causado un revuelo mediático considerable. Aunque la familia Pinal ha estado en el centro de la controversia, algunas de sus figuras más destacadas han preferido mantenerse cautelosas al respecto. Una de ellas es Sylvia Pasquel, quien, a pesar de ser parte crucial de la familia, ha optado por la prudencia al pronunciarse sobre el asunto.

El pasado 18 de septiembre, los resultados de la prueba de ADN confirmaron que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo. Ante esta revelación, la opinión pública rápidamente buscó declaraciones de los miembros de la familia. Alejandra Guzmán fue de las primeras en reaccionar, mientras que Sylvia Pasquel, conocida por su serenidad, no tardó en compartir su perspectiva de manera mesurada y respetuosa, demostrando una vez más su carácter firme en situaciones difíciles.

Se demostró que el pequeño no es su hijo biológico

Foto: IG @luisenriquegp

En un encuentro con los medios, Sylvia Pasquel fue abordada por periodistas interesados en su opinión tras la revelación de la prueba de ADN. Con una postura reservada, la actriz dejó claro que este no es un tema en el que desee involucrarse directamente, al considerarlo un asunto estrictamente legal.

"Ese no es mi tema, yo no me quiero meter en eso. Es un tema legal y no me corresponde a mí hablar", afirmó en un primer momento, dejando entrever que prefiere mantenerse al margen de la controversia familiar.