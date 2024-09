Tenoch le responde con carta a María Elena Ríos, quien lo acusó de depredador

Tras haber sido acusado de violencia sexual por su expareja sentimental la activista María Elena Ríos, el actor mexicano Tenoch Huerta no ha hecho muchas apariciones públicas y tampoco ha hablado al respecto, cabe señalar que el protagonista de Black Panther 2 sostuvo una relación íntima con Ríos por allá del año 2022.

Como lo mencionamos, tras las serias acusaciones en su contra, el actor de la cinta de Marvel, no había hablado al respecto, sin embargo, este jueves 19 de septiembre, se publicó una carta con las primeras declaraciones del actor mexicano respecto a todo lo que ha vivido y a la presunta extorsión de la que fue víctima a inicios de este 2024.

La activista señalo que el actor se habría quitado el preservativo sin su consentimiento.

Tenoch Huerta rompe el silencio y responde a Ríos

A través de un extenso escrito, el cual es de la autoría de Tenoch Huerta, el actor mexicano responde a su expareja y da detalles de lo que ocurrió durante su relación, misma que el histrión señala como “abierta”, y que, además, fue consensuada por ambas partes.

“Debo precisar en que ambos fuimos totalmente transparentes y conscientes de que no habíamos consolidado una relación formal ni exclusiva, lo cual no implica que yo la haya enamorado con el fin de lastimarla, por supuesto que no, yo también sentía un gran cariño hacia ella”. Se lee en el comunicado de Huerta

El actor mexicano da sus primeras declaraciones.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones que Tenoch Huerta publicó para Proceso este jueves 19 de septiembre, Ríos lo habría señalado de haberla enamorado solo para lastimarla, por lo que con esto siguieron reclamos en contra del actor por haber tenido otras relaciones íntimas con más mujeres del colectivo Poder Prieto, al que pertenecían tanto como el actor como la activista.

Al paso del tiempo, Tenoch cuenta que se reunió con Ríos en un parque público al sur de la CDMX para esclarecer las cosas con su expareja, por lo que supuestamente habrían llegado a acuerdos amistosos y todo había quedado bien entre ellos, pero, sorpresivamente meses después luego del estreno de su película internacional, María Elena hizo fuertes declaraciones en contra de Tenoch con una periodista, señalándole de “depredador sexual”.

María Elena Ríos señala al actor como un violentador sexual.

“Unos meses después comenzaron los múltiples señalamientos que se conocen públicamente de ella en mi contra, a través de varias plataformas y con distintos medios de comunicación en diferentes temporalidades; señalamientos que no fueron demostrados y que no encuentran justificación alguna”, se lee en las declaraciones de Huerta a Proceso

De acuerdo con el actor mexicano, ambos llegaron al mutuo acuerdo de no utilizar preservativos cuando tuvieron relaciones sexuales, puesto que él se habría practicado la vasectomía. Hay que recordar que María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de haberla violentado sexualmente al quitarse el condón sin su autorización.

Tenoch Huerta asegura que sostuvo una relación abierta consensuada con Ríos.

Tenoch Huerta señala presunta extorsión

En esta misma declaración, el actor de 43 años de edad reveló que días antes de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) recibió en su celular, mensajes de un número desconocido en donde lo extorsionaban.

“Recibí mensajes de texto SMS en mi teléfono celular de un número que no tengo guardado, donde la persona remitente manifestaba lo siguiente: “Que ya vas a trabajar? Que van a decir tus amigos gringos cuando sepan lo que eres violentador sexual no te vaya a pasar lo de la última vez que te bajamos. Esta india ya va a ser diputada tuviste tu oportunidad pero la dejaste pasar así que piénsale cuanto estas dispuesto a dar de aquí al 8 de marzo acuérdate que viene la marcha y te puedo hacer un desmadre y te chingas”. Se lee en las declaraciones de Huerta

El actor asegura que quisieron extorsionarlo.

Ante esto, Tenoch reveló que acudió a las autoridades correspondientes en el Estado de Morelia, Michoacán, en donde se encontraba en ese momento, por lo que la investigación en este momento sigue abierta, por lo que no puede dar más detalles al respecto. Cabe señalar que en este comunicado, el actor mexicano junto con su equipo legal dejan claro que han realizado peritajes en las conversaciones de WhatsApp que Huerta sostuvo con Ríos.