Ellas son Giordana y Schersa, hijas de Luis Enrique Guzmán y herederas en la dinastía Pinal

El escándalo que cubría a la dinastía Pinal parece estar llegando a su fin tras una intensa batalla legal, pues este miércoles se dio a conocer el resultado de la prueba de ADN que confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo. En medio de la polémica cobran importancia los nombres de Giornada y Schersa Guzmán, quienes pese a haber sido medias hermanas del hijo de Mayela Laguna siempre mostraron tener una tierna relación con el menor.

A través de un comunicado en redes sociales, Mayela Laguna informó sobre los resultados de la prueba de ADN y pidió respeto tanto para ella como para su pequeño hijo. Hasta el momento la exesposa de Luis Enrique Guzmán no ha dado declaraciones al respecto, pero él expresó en un encuentro con la prensa sus deseos de no perder contacto con Apolo como un “tío” o “padrino” debido al gran cariño que le tiene.

“La verdad no es algo agradable, lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido, eso es lo único que me importa. Triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, lo que me tranquiliza es eso. Creció conmigo tres años y medio, completamente adorado por toda mi familia”, dijo ante las cámaras del programa “De primera mano”.