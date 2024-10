Formó parte de una de las familias más importantes de México, su fama apenas comenzaba y murió trágicamente cuando su auto volcó

El 25 de octubre de 1982 es una fecha que quedó marcada en la memoria del cine mexicano. En ese día fatídico, la joven actriz Viridiana Alatriste, hija de la icónica Silvia Pinal, perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. A tan solo 19 años, la promesa de una carrera brillante se desvaneció, dejando un vacío inmenso en su familia y en la comunidad artística. Su muerte no solo impactó a quienes la rodeaban, sino que también generó un eco en el corazón de una nación que había comenzado a conocer su talento.

Viridiana estaba en el umbral de la fama, participando en producciones como "Cachún, cachún ra ra", donde su carisma y talento comenzaron a brillar. Sin embargo, su vida se truncó de manera abrupta y violenta, un evento que conmocionó a sus seres queridos, incluidos su novio Jaime Garza y otros colegas del medio. En el tiempo que ha transcurrido desde su partida, su legado sigue vivo, pero la tristeza de su pérdida persiste entre quienes la conocieron.

Formó parte de "Cachún, cachún ra, ra"

Foto: IG @viridianaalatriste82

La noche en que Viridiana Alatriste falleció, sus amigos se reunieron en la casa de Jaime Garza. Según relatos de la actriz Rosita Pelayo, la reunión era un momento de celebración que rápidamente se tornó en tragedia. Alatriste, aparentemente alterada, decidió abandonar la fiesta, y esa elección marcaría su destino. En su camino a casa, su vehículo se volcó, llevándola a la muerte instantánea.

Garza, devastado por la pérdida, nunca pudo perdonarse el hecho de no haberla visto marchar. En su mente, una y otra vez pasaban las imágenes de sus recorridos por la zona donde ocurrió el accidente. La culpa lo acompañó por años, alimentada por la sensación de que tal vez, si hubiera estado allí, habría podido evitar la tragedia. La historia que Pelayo cuenta resuena como un eco de los remordimientos que persiguen a quienes han perdido a un ser querido de manera inesperada.

Aseguran que Viridiana fue el gran amor de Jaime Garza.

Foto: Agencia México

A lo largo de los años, las circunstancias del accidente han sido objeto de múltiples versiones. Alejandra Guzmán, hermana de Viridiana, ha compartido su perspectiva sobre el evento, sugiriendo que la joven iba acompañada de un actor que la abandonó antes del accidente. Sin embargo, Rosita Pelayo sostiene que los hermanos Guzmán eran demasiado jóvenes en ese momento para comprender lo que sucedió. Según ella, las historias que circulan no están basadas en hechos presenciados, sino en relatos distorsionados.

“Tengo entendido que la niña Guzmán no estaba ahí, no sé quien le contó esa historia (su hermano) pero su hermano tampoco estaba ahí, ellos no estaban ahí, todavía no iban a las fiestas de copichuelas, yo sí sé por que me lo contó Jaime Garza y Alma Muriel”, dijo Rosita Pelayo.