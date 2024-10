Beba, hermana de Gala Montes, revela que sacó a su hija de la escuela por amenazas de los fans de Adrián Marcelo

A una semana de que se terminara La Casa de los Famosos México, la polémica que generaron algunos de los participantes sigue vigentes y cobrando consecuencias, tal es el caso de Adrián Marcelo, hoy el habitante que decidió abandonar la contienda pero que a su paso no solo dejó una impresión en sus compañeros sino también en el público y en los familiares de algunas celebridades.

Recientemente Beba Montes, hermana de Gala Montes dio a conocer que tuvo que sacar de la escuela a su hija Alabama tras las amenazas que recibió de varios de los fanáticos de Adrián Marcelo, quienes aseguraban que presuntamente le harían daño a la niña, esto debido a los enfrentamientos que tuvo dentro de La Casa de los Famosos México la actriz con el comediante.

Lo que Beba Montes aclaró en un video que grabó en sus redes sociales es que el motivo por el que decidió que su hija ya no asistiera al colegio es porque tenía miedo de que tuviera alguna agresión por parte de la gente que apoyaba a Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México.

Esta semana en la que los finalistas de La Casa de los Famosos México incluida Gala Montes han acudido a entrevistas a varios medios de comunicación, se aprecia como Beba Montes hermana de la actriz y Alabama su sobrina la han acompañado siempre, por lo que varios internautas cuestionaron sobre si la niña no va a la escuela.

Beba Montes salió a compartir su opinión respecto a todas las críticas que recibió de parte del público que se percató que Alabama siempre está con ella y no acude presencialmente a una escuela, lo que ella manifestó es que tuvo que sacarla debido al miedo que tenía por amenazas en su contra.

“Mi hija era una niña normal, yo era una persona normal, pero ya no somos, ustedes saben cómo estuvo la cosa, ustedes me siguieron desde el momento en el que yo empecé a recibir amenazas del fandom de AM (Adrián Marcelo), yo recibo mensajes horribles diciendo que querían violar a mi hija, en las que me decían que me querían matar”, describe Beba Montes.