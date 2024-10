Qué significa “Tacara”, la nueva canción de Gala Montes inspirada en la lucha feminista

Actuación y música. Esas son las dos pasiones de Gala Montes, quien empezó su carrera artística cuando tenía 6 años de edad. Ahora que tiene 24 años, la famosa se enfoca en su faceta como cantante y, como parte de esto, el pasado 27 de septiembre lanzó su nueva canción: “Tacara” cuyo significado es simbólico para ella porque guarda un vínculo con la lucha feminista.

Debido a que el nuevo sencillo se estrenó en el marco de la final de “La Casa de los Famosos México”, la actriz de “Vivir de amor” apenas está promocionando su canción. Sin embargo, antes de salir del reality show -el pasado 29 de septiembre, día que se coronó como la tercera finalista-, la famosa se dirigió a una de las cámaras y expresó la importancia de la canción.

“Llevó un año con esa canción, guardándola, produciéndole, haciéndole el video”, detalló Gala Montes. Además, la empresaria indicó que “Tacara” es una canción con la que recuerda a aquellas mujeres que no regresaron a casa debido a la inseguridad que predomina en México.

“Ser mujer en México es un deporte extremo y no debería de serlo y quise hacer una canción sobre eso”, compartió Gala Montes.

Gala Montes revela el significado de “Tacara”, su nueva canción

Además, Gala Montes reveló que antes de ingresar a “La Casa de los Famosos México” fue víctima de la delincuencia porque “me desarmaron el carro, lo desarmaron todo”. Por ende, en el video musical de “Tacara” quiso exponer cómo la sociedad mexicana “está enojada, está cansada de que pasen esas cosas”.

“En el video (musical) quise que salieran mujeres y hombres porque este problema no únicamente tenemos que externarlo las mujeres, sino que esto nos compete a todos, hombres y mujeres. Entiendo que en las marchas sólo marchen mujeres, es muy respetable, pero es un problema de toda la sociedad. Sé que hay muchos hombres que se solidarizan con nosotras y, bueno, de eso va la canción”.

Qué dice “Tacara”, el nuevo sencillo de Gala Montes

“Tacara”, que está disponible en YouTube, comienza con estrofas que son puntuales, ya que Gala Montes expone lo siguiente mediante la letra: Recoge del suelo, aún está entero. Él ya te ha visto la cara. Quiere tu aliento, no está tan lejos. Tacara, tacara, tacara. Llevas perdiendo, sigue corriendo. Él toca, vas y prepara. Tacara, tacara, tacara. Agarra el gatillo y dispara”.

Tras estas dos estrofas, la cantante expone el clímax de la canción porque dice lo siguiente, mediante se escucha la música electrónica y demuestra que también es multifacética cuando se trata de la música porque también ha interpretado canciones de regional mexicano y pop:

“Quiero que me mires a los ojos

Tal vez no vea otro amanecer

Dile a mi mamá que hasta pronto

Sólo tengo ganas de

Saber si camino por la calle

Tu mirada me invade

Y no le importa a nadie

Yo soy la que lo sabe

No no no quiero gustarte

Para que tú me llames

Estoy hasta la madre

De que todos disparen

¿Hasta cuándo va a pasar?

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo va a pasar?

¿Hasta cuándo?”

Cuando vuelvan las morras

Cambien la historia

No romperemos nada

Cambien las reglas

¿Sientes la rabia?

