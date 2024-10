Karely Ruiz responde a quienes las critican por tomarse fotos embarazada: “No le hago daño a nadie”

Desde que comenzó su carrera como generadora de contenido y modelo de la página azul, Karely Ruiz ha recibido comentarios negativos. Ahora que está embarazada, la influencer regiomontana recibe más críticas, a pesar de que para ella y su familia se trata de un momento especial; por lo mismo, la joven, de 23 años, reaccionó con un contundente mensaje.

La modelo recurrió a sus redes sociales para dirigirse a sus detractores, ya que que grabó una historia de Instagram en la que aparece de perfil y cuestionó lo siguiente: “Por qué tengo que cambiar como soy por estar embarazada o dejar de hacer mis cosas”. La generadora de contenido destacó “no es nada del otro mundo lo que hago”, reiterando su postura de continuar con su vida de manera regular, mientras disfruta de la dulce espera.

Karely Ruiz también hizo un llamado para que las personas que la critican se enfoquen en sus vidas en vez de lo que ella hace en su día a día ahora que está esperando la llegada de la cigüeña. “No le hago daño a nadie y se preocupan por el futuro de mi hija en vez de por sus hijos o su vida”.

“No es nada del otro mundo lo que hago, no le hago daño a nadie”, subrayó Karely Ruiz para defenderse de quienes la critican porque sigue trabajando ahora que está embarazada.

Karely Ruiz será madre de una niña. Foto: Instagram Karely Ruiz.

Por qué Karely Ruiz es criticada durante su embarazo

Además de esta publicación que compartió en sus historias de Instagram, la modelo de la página azul grabó un video para seguir enfrentando a sus haters, quienes no están de acuerdo con que trabaje ahora que está embarazada porque no lo consideran apropiado e incluso indican que afectará en la vida de su hija.

“Ya vi que me andan tirando (hate) porque sigo haciendo contenido embarazada. ¿Pues qué creían, que iba a parar, que iba a dejar de hacer contenido? No, no, no. Tengo gustos caros, entonces, ¡a darle!”, aseguró Karely Ruiz al enfrentar a quienes la critican por seguir trabajando como generadora de contenido, aunque está en la dulce espera.

Karely Ruiz les respondió a quienes la critican por trabajar durante su embarazado. Foto: Instagram Karely Ruiz.

¿Karely Ruiz y Gracie Bon son pareja?

De hecho, el pasado 26 de septiembre Karely Ruiz publicó un controversial video porque hizo una colaboración con la modelo panameña Gracie Bon. Este contenido le valió numerosas críticas a la generadora de contenido porque dio a entender que su bebé es fruto de la “relación” que tiene con la modelo extranjera.

“Seremos las mejores madres, te amamos, hija”, escribió la regiomontana en la descripción del video, así que recibió críticas como las siguientes: “Algún psiquiatra que nos explique qué desorden mental es este”, “”aquí te das cuenta de lo importante que es la salud mental” y “que Dios me perdone, pero no logro entender esta nueva sociedad o suciedad”.

