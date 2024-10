Danna enamora en los Premios Billboard 2024 con un look de minifalda y su famoso corsé de palmera viral | FOTOS

Los Premios Billboard de la Música Latina 2024 celebrarán su edición número 31 y la lista de nominados ya emocionó a los fans, pues sus canciones sonaron con mucha fuerza a lo largo del año, además que todos ellos son muy queridos dentro de la industria y la emoción se vive con más entusiasmo este domingo, fecha en la que se realizará la entrega de galardones a las y los cantantes que la rompieron con sus lanzamientos. Desde hace un par de días en las redes oficiales del evento se han compartido algunos de los looks de los invitados, quienes desfilaron por una alfombra azul para tomarse fotos y responder algunas de las preguntas de la prensa, aunque es el talento mexicano quien se ha robado toda la atención.

Entre los nombres más importantes de este domingo destaca el de Danna, la actriz y cantante mexicana considerada como una de las más queridas, pero también una de las más polémicas de los últimos años. Para este importante evento, la famosa de 29 años apostó por un look fiel a su estilo moderno y arriesgado con el que ha renovado su imagen desde hace unos años cuando regresó de lleno a la música. Algo que llamó la atención de sus fans es que para la entrega de premios habría llevado un icónico corsé de palmera, una tendencia que viralizó durante el verano y que ahora logró a la perfección.

Las fotos y videos que compartió Danna y también los Premios Billboard muestran a la mexicana enfundada en una minifalda de cuero y lazos a los laterales que le dan un toque de sensualidad a la imagen, combinada con un corsé naranja asimétrico y con textura; esta última pieza es la clave se su outfit, ya que gracias a un llamativo color naranja y con secciones que parecen estar "quemadas" apostó por el que hasta ahora es uno de sus look más icónicos y con los que impuso tendencia.

Aunque hasta el momento la actriz de "Élite" no ha confirmado o descartado que el corsé sea el que viralizó durante el verano al encontrarse un cacho de corteza de palmera seca y con forma de esta prenda, la forma ya hizo sospechar a los fans, quienes sospechan que de hecho podría tratarse de dicho diseño. En redes los aplausos y halagos no se han hecho esperar; sin embargo, también despertó la polémica de nueva cuenta y algunos internautas se han mostrado preocupados por su apariencia demasiado delgada, algo que ella misma ha pedido detener en distintas ocasiones.

Así se lució para la entrega de premios. (Foto: IG @danna)

Danna impacta con su look en los Premios Billboard 2024 y revive el cabello rizado

A través de su cuenta oficial de Instagram, Danna compartió todos los detalles del outfit que decidió llevar a Miami, Florida, donde se realizarán los Premios Billboard 2024 este domingo 20 de octubre. Las imágenes que compartió desde su hotel la dejan ver arreglándose y posando para mostrar cada detalle se su apuesta de look; además de su corsé de palmera, algo que llamó la atención es que se olvidó del cabello lacio para llevarlo muy rizado.

Danna también complementó su imagen con un maquillaje natral con el que destacó sus facciones finas, pero sin duda lo que más impactó a sus seguidores fue la combinación de prendas con las que deslumbró. Por un lado destaca una minifalda de cuero negra a la cadera y con cintas a los laterales para una imagen reveladora; por otro, su corsé naranja y con el que se robó todas las miradas gracias a un escote en "V" y una cola frontal alargada y en diagonal. La textura también se hace presente y recuerda a la corteza de un árbol, por lo que sus fans comenzaron a cuestionar si se trata de su invento de hace unos meses. "Es el corset de palma amor????,ya aclara esa duda", escriben sus seguidores.

Un bolso fue la pieza final de su look. (Foto: IG @danna)

"Mi diosa favorita", reaccionó Samadhi Zendejas y "pero mami", dejó Kenia Os en la sección de comentarios; mientras que sus fans agregaron mensajes como "reina", "te ves increíble", "preciosa amor", "se ve aún más hermosa" y "no hay nadie como ella". Cabe destacar que hasta el momento Danna no ha revelado si se trata o no de su famoso corsé viral de palmera.

En julio pasado Danna se hizo viral con más de 30 millones de reproducciones en dos videos en los que cuenta cómo en un viaje a la playa se encontró con un trozo de corteza de palmera al que le vio potencial de convertirse en un corsé. Esto no sólo se volvió viral por ella, sino por decenas de fans que encontraron corteza y quisieron convertirla en una prenda al estilo de su cantante favorita.

¿Qué opinas de su outfit? (Foto: IG @danna)

Sigue leyendo:

Este es el costoso regalo que Shakira le dio a Belinda, Danna y Kenia Os en su fiesta de "Soltera"

Shakira se reúne con Belinda, Danna Paola y Kenia OS, hubo pizza y toro mecánico