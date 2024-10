TRAILER: La leyenda de la música británica llega al cine con la biopic "Better Man: La historia de Robbie Williams"

Robbie Williams no es cualquier cantante, es un 'frontman' capaz de convertirse en un animal en el escenario, ese que seduce a sus miles de fans en cada concierto con su energía sonora. Con esto como bandera es que el artista británico de 50 años está feliz de presentar el trailer de su película biográfica titulada "Better Man: La historia de Robbie Williams".

Pero, esta cinta tampoco es cualquier cinta. Siendo Robbie Williams el artista principal de la misma, el filme que está dirigido por Michael Gracey (El gran showman) cuenta con un peculiar protagonista: un mono.

Tal cual como se lee, un mono generado por CGI será quien personifique a Robbie Williams y exacerbe todas las virtudes y defectos que han llevado al músico a la cima de su carrera. Para su llegada a México en enero del 2025, la cinta será distribuida por Diamond Films.

Muchas preguntas surgen con "Better Man: La historia de Robbie Williams" y es tiempo de responderlas.

Robbie Williams ha cantado en México media docena de veces. Foto: Especial

Te puede interesar:

TRÁILER | Robbie Williams mostrará la intimidad de su carrera en esta serie documental

Oasis está de vuelta: anuncian conciertos en el Reino Unido

¿De qué trata la biopic "Better Man: La historia de Robbie Williams"?

Como nada podía estar al azar en un trabajo que tuviera a Robbie Williams como protagonista, la cinta y su nombre original "Better Man" hacen referencia clara a una canción del nacido en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inglaterra, el 13 de febrero de 1974.

El segundo tema del álbum "Sing When You're Winning" (ese donde varios Robbie's visten de azul como futbolistas) es "Better Man", una balada donde Robbie reflexiona con él mismo y con el "Señor" (Dios) sobre la vida que lleva y lo dura que es para él luego de los altibajos que vive, buscando sanar con el amor.

Desde este punto de partida, ese Robbie de 26 años ya pensaba que "Better Man" le definía. En pleno 2024, ha confirmado que así es con esta biopic que cuenta su fascinante vida como uno de los artistas más influyentes y carismáticos de nuestro tiempo.

El trailer comienza con una narración del propio Robbie Williams, primero como un niño mono jugando futbol y luego triunfando en un escenario:

“Soy Robbie Williams, una de las mayores estrellas del pop del mundo, pero siempre me he visto como alguien un poco menos evolucionado”.

¿Por qué un mono es Robbie Williams en su película?

Durante el trailer que dura algo más que un minuto, se ve una espiral de momentos en la vida de Williams, todos desarrollados por un mono generado por CGI que emula sus expresiones y movimientos con tal precisión que, si lo notas, la mirada del mono es la misma mirada real de Robbie Williams.

Con estos contrastes en escena, la vida de Robbie se muestra como la del mono, ese ser que triunfa y es adorado por millones de personas, pero que a su vez se revela como un ser instintivo y oscuro capaz de autodestruirse, tal como le llegó a pasar a Robbie en sus días más duros.

El mismo Robbie Williams y su director, Michael Gracey, explicaron en una breve charla por qué un mono le representa. En ésta reunión, Robbie pregunta a Michael por qué ser un mono y le respondió:

"Te pregunté que sí fueras un animal ¿cómo te verías a ti mismo? En tus propias palabras te referías a ser arrastrado al escenario para actuar como un mono."

"Inmediatamente pensé en retratarte no como te vemos todos nosotros, sino como te ves a ti mismo, inmediatamente hizo click de una manera que pensé con tu voz y ese mono te veré y me relacionaré contigo de una manera que será más atractiva que otra película biográfica musical", explicó Michael Gracey.

Y es que Gracey tiene claro que Robbie se ha visto como un mono toda su vida. Y el mismo cantante siente que la humanidad tiene más empatía por un animal, por lo tanto espera que el público que ya son sus fans, así como quienes no lo conocen, vayan al cine y generen esa empatía por ser un animal.

Cabe apuntar que en 2002 Robbie publicó su quinto álbum bajo el nombre "Escapology" (ese donde Robbie cuelga de cabeza con la ciudad de fondo). En este disco se desprende la canción "Me and my Monkey" un tema donde Robbie Williams narra una historia extravagante y surrealista que parece sacada de una película de aventuras.

Robbie cumplirá 51 años en 2025. Foto: Especial

El protagonista y su mono, personajes principales de la canción, emprenden un viaje lleno de eventos inusuales y cómicos donde el simbolismo del mono puede interpretarse como que el mono representa la parte salvaje y sin inhibiciones del propio cantante, llevándolo a situaciones extremas y a veces peligrosas.

"Better Man: La historia de Robbie Williams" se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2024. Sin embargo, los fanáticos en México disfrutarán la película hasta el 17 de enero de 2025.

SIGUE LEYENDO

Robbie Williams es criticado por su físico, aseguran se ve muy delgado: "tengo dismorfia corporal y baja autoestima"

Tras muerte de fan en concierto de Taylor Swift, ahora fallece asistente a concierto de Robbie Williams

MAAZ