TRÁILER | Robbie Williams mostrará la intimidad de su carrera en esta serie documental

Si eres fan de Robbie Williams y le conoces desde sus primeros años de artista cuando formaba parte de Take That, es debido que te acomodes en tu sofá favorito y estés listo para gozar del estreno de su serie documental, misma que se transmitirá por Netflix, todo esto según lo confirmó la misma plataforma al dar a conocer el tráiler oficial.

Conformada por cuatro capítulos, la serie se titulara "Robbie Williams" dejando claro así que el personaje principal que conducirá todos los elementos visuales será Robbie, el oriundo de Stoke on Trent, una localidad de Staffordshire en Inglaterra. Es el mismo Williams quien lleva el relato de su historia, con subes y bajas, con la intimidad de 30 años de trayectoria sobre los escenarios y, ante todo, siendo sincero consigo mismo.

Cabe recordar que Robbie Williams encabezó el festival Tecate Emblema que se suscitó en mayo de este año.

Robbie ha visitado México desde joven. Foto: Especial

¿De qué tratará la serie documental de Robbie Williams"?

Nacido un 13 de febrero de 1974, Robbie Williams está próximo a cumplir 50 años de vida y pareciera que fue ayer cuando editó el álbum "Life thru a Lens" (1997) con el que dio banderazo de salida a su carrera como solista, luego de haber pasado 4 años (de 1992 a 1996) en Take That, la agrupación donde compartió escenario con Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange y Gary Barlow, siendo este último el líder creativo del grupo y, en su momento, rival de Robbie en el ámbito creativo y personal, algo que los llevó a enemistarse muchos años.

En cierta medida, esa etapa con Take That también se mostrará en la serie documental de Williams, quien compartirá una gran cantidad de fotografías y videos inéditos, dando así una perspectiva más amplia de lo que significó él como fenómeno pop en la década de los años 90 y que encontró su primera explosión de la mano de "Angels" (1997) el primer gran éxito del cantante.

Netflix ha desvelado así el tráiler del documental, mismo que tendrá como productor ejecutivo a Asif Kapadia, ganador de un Oscar en la categoría documental por su trabajo de Amy Winehouse, además de haber sido parte del documental de Maradona en 2019.

Robbie reflexiona sobre aquello que lo destruyó y llevó a la cima

Tras décadas de estar en la cima de la popularidad mundial con cada tema que ha editado, Robbie Williams ha dejado una estela de chico malcriado, ese rockstar capaz de ser un frontman que domina su escenario y también, por momentos, ser el único capaz de sabotearse a sí mismo.

Con la publicación del tráiler no se especificó cuando será la fecha de estreno, aunque se espera sea este mismo año. Lo que sí se logró ver ya es que Robbie hablará con sinceridad sobre la vida como un artista de la música, compositor y cantante, como actor y productor. Tanto o más que como un hombre que ha padecido ansiedad o problemas con el alcohol y sustancias.

"La cosa que me destruye también me hizo exitoso", precisó el mismo Williams en una parte del tráiler.

Tras llegar hasta la fama y sus vicisitudes, Williams acepta que eso mismo conformó su carrera, pero también le dañaron. Hoy, con una reciente gira mundial que le llevó por toda Europa, parte de Asia y Oceanía, Robbie sonríe tímidamente al mirar los avances de su serie, eso sí, siempre claro en que así debió ser y al final ha salido adelante.

Hoy, Robbie es el ídolo de millones de personas, pero también es el hombre que ha enfrentado sus demonios con la ayuda de su esposa Ayda Field, ese mismo que ama a sus hijos Theodora Rose, Colette, Charlton y Beau. Robbie es ese que siempre ha buscado ayuda y ha querido ser salvado.

