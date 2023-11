Tras muerte de fan en concierto de Taylor Swift, ahora fallece asistente a concierto de Robbie Williams

Recientemente el gremio de los espectáculos masivos en la música ha llamado la atención internacional debido a que recientemente se han reportado graves accidentes que han costado la vida de personas que asistieron a los recintos del show con la esperanza de conocer a sus estrellas favoritas, sin pensar que esto sería lo último que harían.

Este fue precisamente el reciente y polémico caso de uno de los últimos conciertos de Taylor Swift en Sudamérica, esto específicamente en la tierra carioca de Brasil, en donde un trágico suceso ocurrió luego de que una fan de solo 23 años de edad, llamada Ana Benevides, perdió la vida mientras se encontraba al interior del concierto de la estadounidense en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

La cantante es una de las más queridas en la web. Foto: AFP

Mueren fans en conciertos

La cantante de melena rubia mandó un contundente mensaje en redes sociales en el que suspendió su segunda fecha en Brasil luego del trágico suceso. “No creo poder hablar sobre esto en el escenario porque me siento superada por el dolor, incluso cuando trato de platicar sobre ello. Quiero decirles que siento profundamente esta pérdida y mi corazón roto está con sus familiares y amigos. Esta fue la última cosa que pensé que pasaría cuando decidimos traer el tour a Brasil”, compartió Taylor Swift en su cuenta de Instagram para dar a conocer la fatídica noticia.

Ahora parece que la historia se ha repetido, pero ahora en un concierto de Robbie Williams y en circunstancias diferentes, esto debido a que mientras que la fan de 23 años murió por un golpe de calor en el concierto de la intérprete "You belong with me", ahora otra persona ha perdido la vida dentro de un concierto de Williams.

El famoso no se ha pronunciado respecto a la muerte en uno de sus shows. Foto: IG @robbiewilliams

El caso se repite en show de Robbie Williams

Esta lamenta noticia tuvo lugar en Australia, durante una de las últimas presentaciones del cantante de "Feel", y de acuerdo con lo revelado a través de diversos medios locales, una de las asistentes de la tercera edad, de 70 años, murió luego de haber enfrentado una aparatosa caída en el concierto del cantante mientras se encontraba en una grada con lo equivalente a un aproximado de seis pisos dentro del estadio Allianz de Sidney.

A pesar de que la mujer, con graves heridas en diversas partes del cuerpo y alarmantes afectaciones en la cabeza fue atendida por médicos, quienes intentaron salvarle la vida, lo cierto es que por la edad de la mujer fue bastante complicada su recuperación, por lo que luego de varios días hospitalizada la mujer murió.

