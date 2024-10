Gala Montes se retracta, le pide perdón a Sian Chiong tras decir que estaba decepcionada

Aunque "La Casa de los Famosos México" llegó a su fin algunos de sus participantes siguen dando de qué hablar por sus explosivas declaraciones, sobre todo de aquellos que se convirtieron en finalistas y que recientemente se han enterado de lo que sucedía con sus compañeros. Como Gala Montes que recientemente se dijo decepcionada de Sian Chiong y se negaba a perdonarlo, pero ahora le dio un giro a su punto de vista y habría decidido darle una segunda oportunidad a su amistad por lo que también le pidió disculpas.

El actor y modelo cubano fue uno de los participantes más odiados del reality show por su actitud, además de ser señalado de tener un comportamiento inapropiado contra algunas de sus compañeras, entre ellas Gala Montes. Además, el modelo se refirió a ella más de una vez de manera despectiva y motivó los ataques de Adrián Marcelo dando algunas ideas en las que usaba conflictos que la actriz tenía con su mamá y su salud mental.

A su salida, Gala Montes se enteró de todo aquello que decían otros participantes sobre ella y fue así que llegó hasta las declaraciones de Sian Chiong. La también cantante admitió que el modelo la había buscando para pedirle disculpas, sin embargo, ella dijo no estar dispuesta a continuar con su amistad y molesta arremetió en su contra.

“Con eso no basta, no puedes andar pidiendo perdón. Lo adoraba, pero mi hermana me contó unas cosas… Me siento decepcionada porque decía ser mi amigo, me puedes llamar loca, me puedes decir lo que quieras, pero hablar del físico de las personas eso no, criticar cuerpos ajenos no está bien. Sí estoy molesta, creo que cada quien tiene lo que se merece, no basta con pedir perdón”, dijo Gala Montes en un encuentro con los medios retomado por Eden Dorantes en Youtube.