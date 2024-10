¿Se canceló? Adrián Marcelo arremete contra René Franco por la entrevista que le hizo: "No se puede cotorrear"

René Franco periodista de espectáculos aseguró que pronto saldrá una entrevista con Adrián Marcelo ex integrante de la casa de los famosos que causó gran polémica por ser el primer caso de abandono del lugar y del show en la versión nacional. A lo largo de todo el programa de hecho fue Franco quien lo defendió en múltiples ocasiones por lo que no causó sorpresa que se diera esta noticia.

La primera fecha que fue pactada era el 11 de octubre un día después de que RADAR volviera al aire a través de YouTube. Es el programa de Adrián Marcelo donde habla con la gente a ras de calle y hace diferentes actividades. Era un momento muy esperado ya que radar es uno de los programas más populares de la internet actualmente y se esperaba que hubiera varias concesiones sobre La Casa de los Famosos.

Pero no fue así, hasta este 12 de octubre fue cuando se dio a conocer que había un nuevo capítulo del podcast Hermanos de Leche donde Adrián Marcelo hace dúo con Iván Fematt, La Mole, uno de sus mejores amigos y quien lo apoyó durante todo el tiempo que estuvo en la casa de los famosos sin importar las polémicas las críticas y todo lo que dijeran de él. Fue en este espacio donde finalmente se dieron las confesiones más fuertes del influencer sobre su estadía en La Casa de los Famosos México 2024.

Adrián Marcelo arremete contra René Franco tras la entrevista exclusiva

Entre tantas confesiones dio a conocer que tuvo una entrevista con René Franco misma que ya estaba pactada desde momentos antes. Lo que no se esperaba la gente es que tundiera al conductor asegurando que fue una entrevista donde no se pudo cotorrear a gusto, pues hubo una polémica porque supuestamente Adrián Marcelo no sabe nada de la televisión.

El influencer no dio más detalles al respecto, pero la expectativa sobre la entrevista de René Franco bajó en todos sus seguidores debido a esta declaración. Todo parece indicar que la entrevista no fue muy del agrado de Adrián Marcelo, a pesar de que sí se va a estrenar, pues René Franco aseguró que la fecha antes pactada no fue posible, pero una vez que el influencer haga el estreno de todos los proyectos donde está involucrado en la internet, entonces liberarán la entrevista exclusiva.

"Me entrevistó René y no se puede cotorrear así porque no agarra onda, dice "esque no sabes nada de telvisión", y yo "no, no quiero saber de tele wey" ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20", fueron sus palabras.

¿Dónde ver la entrevista de René Franco?

Hasta el momento René Franco no ha dado una declaración respecto a las palabras que dijo Adrián Marcelo en su canal de YouTube, pero sigue generando expectativa a través de sus redes sociales sobre la entrevista que pronto tendrá disponible en su canal de YouTube.

Se espera que haya otras cuantas declaraciones al respecto y se den a conocer cosas que no sabíamos que habían sucedido dentro del reality show, a pesar de que este se transmitió durante las 24 horas de los 7 días de la semana por más de 60 días en los que estuvieron encerrados.

