Adrián Marcelo sigue violentando a Gala Montes, ahora la llama "corriente" por su forma de alimentarse

A pesar de que hace algunas semanas que "La Casa de los Famosos México" ha llegado a su fin, las polémicas en torno a ella siguen y esta vez (para sorpresa de nadie) fue el polémico Adrián Marcelo quien dio sus primeras declaraciones a través del podcast "Hermanos de Leche" que comparte con Iván "La Mole". En uno de sus últimos episodios, el presentador regiomontano no dudó en hablar de todo lo que había vivido durante los 43 días que estuvo en el reality, antes de ser expulsado por sus actitudes violentas.

Y es que en lugar de reflexionar sobre su actitud o retractarse de sus declaraciones, Adrián Marcelo se mantuvo firme desde su salida de la casa y no ofreció disculpas ni se retractó de sus comentarios, un movimiento que, si bien podría haberle ganado el respeto de algunos seguidores leales, hizo que gran parte de la audiencia general continuara cuestionando su machismo.

Fue así como usando lentes de sol en un foro cerrado y mostrando una actitud de aparente seguridad, el presentador regiomontano comenzó el más reciente episodio de "Hermanos de Leche" diciendo que su estrategia siempre fue crear contenido polémico dentro del reality y aunque se sintió un tanto limitado porque "no podía ser él mismo", pero también explicó que sus actos violentos fueron parte de ésto y que no existen pruebas de que en el mundo real "siga siendo así".

Mientras las palabras seguían brotando de su boca, el presentador regiomontano también explicó que en la mayoría de sus días "siempre está fumado", por lo que su tolerancia es "mayor" que la que tuvo dentro de "La Casa de los Famosos México", lo que podría sugerir que las teorías sobre un posible síndrome de abstinencia durante el reality podrían haber sido confirmados (sin querer) por el conductor durante este episodio del podcast.

Después de esta breve explicación, Adrián Marcelo y La Mole continuaron quejándose de algunas actitudes muy puntuales que tuvieron las mujeres dentro del reality, una de las acciones en las que más hicieron énfasis fue que ellas tardaban aproximadamente 4 horas en maquillarse y, mientras tanto, cantaban algunas canciones para distraerse lo que al parecer molestaba de sobremanera al presentador.

Pero uno de los momentos más tensos dentro del podcast fue cuando el conductor arremetió en contra de Gala Montes y es que aunque no dijo su nombre explícitamente, para quienes estuvieron al pendiente de los enfrentamientos entre la actriz y el presentador, fue evidente que se refería a ella. Adrián Marcelo se justificó diciendo que "los norteños somos muy fijados" y fue justo eso que le hizo darse cuenta de que el público no le tomaba importancia a algunos hábitos de las y los competidores.

Era inaudito ver conductas de ciertas personas [...] yo terminaba de comer y me iba al confesionario a meditar lo enojado que estaba [...] no voy a decir nombres, pero tenía un plato a medias y decir 'porque ya no voy a alcanzar a servirme más, déjame voy y me sirvo más [...] ahí es en donde separas en la vida, son los pu*** modales, las formas, la educación, declaró Adrián Marcelo en su podcast.