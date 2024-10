“Un abrazo sincero de mi papá”: Tristán se reencuentra con Yahir y hace una desgarradora confesión

Tristán se reencontró con su famoso padre, el cantante Yahir, tras bastante tiempo de estar alejados y estar esperando ambos este emotivo momento, el cual ocurrió luego de que el interprete de “Alucinado” lo invitara al estreno de la obra Jesucristo Superestrella de la que es protagonista.

Como era de esperarse, el joven fue abordado por los medios de comunicación que ansiosos esperaban saber detalles de su encuentro, Tristán se mostró de buen ánimo, muy contento y accesible, contó detalles sobre su batalla con las drogas así como lo que más extrañaba de su padre.

“Por fin vamos a hacer el reencuentro que ya queríamos no manches tengo un ch%&$ de emoción de verlo”, confesó Tristán.

“Sus abrazos, un abrazo sincero de mi papá literal y hablar con él, es una persona muy sabia, entonces hablar con él siempre es reconfortante y muy divertido”., dijo Tristán Foto: Instagram trizzteh

El joven originario de Tijuana, Baja California relató que es la segunda vez que lo ve en la obra y recordó que la primera vez que lo vio fue hace cinco años “siempre me ha gustado estar a lado de mi papá” y agregó “me siento muy feliz hace mucho tiempo que no me sentía así”

“Está padre volver a reencontrarnos la vida es pasajera todo es así entonces hay que aprovechar”, dijo Tristán.

Al ser cuestionado sobre su ausencia un día antes, ya que el exintegrante de la primera generación de La Academia confesó que su primogénito lo había dejado plantado, el también cantante relató “tuve un inconveniente, tengo una casa productora, tuve que hacer unas maquetas y unos programas, me quedé a producir hoy le prometí y le cumplí”. Los reporteros también le cuestionaron si estaría dispuestos a pasar la Navidad con su famoso papá Yahir y el joven respondió “esperemos, esperemos, yo salgo de la ciudad a pasarla relax esperemos".

“He batallado mucho, era adolescente cuando tuve problemas”, reconoció sobre las drogas Foto: Instagram yahirmusic

Tristán celebra que lleva 5 meses alejado de las drogas

El momento más emotivo vino cuando le preguntaron qué es lo que más había extrañado de Yahir y sin dudarlo un segundo contestó “sus abrazos, un abrazo sincero de mi papá literal y hablar con él, es una persona muy sabia, entonces hablar con él siempre es reconfortante y muy divertido”.

Además señaló que se encuentra alejado de las drogas “he batallado mucho, era adolescente cuando tuve problemas” pero resumió que ya lleva cinco años totalmente sobrio y hasta mando un mensaje “si alguien ve esto les recomiendo que se alejen de todas esa cosas”. El encuentro con medios fue compartido por el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

