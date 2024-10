Regina Murguía revela cómo fue su relación con Tristán cuando fue novia de Yair: “Siempre fue complicado”

Regina Murguía recordó el romance que vivió con Yahir Othón Parra hace varios años atrás con quien incluso llegó a vivir en unión libre, tiempo en el que convivió con su hijo Tristán, quien era aún muy pequeño.

Al ser entrevistada junto con sus compañeras de JNS por Isabel Lascuráin para su programa de YouTube sobre qué pensaba de la situación actual en que se encontraba el joven Tristán dijo “me duele mucho”.

La también conductora relató que como niño a veces creces en un ambiente que te afecte un montón y “si no tienes una buena guía, pues te pierdes en el camino y creo que a Tristán tal vez eso lo que le paso me duele mucho verlo, es un lindo niño”.

Yahir es uno de los cantantes mexicanos más exitosos Foto: Instagram yahirmusic

La integrante del grupo JNS reconoció que para el hijo de Yahir fue muy dura su infancia, admitió que tener 8 o 9 años “y ser, no quiero decir la sombra de su papá pero Yahir era gigante”, recordó que cuando viajaban a Hermosillo, Sonora, no podían salir a la calle “yo supongo que eso afecta también al niño y la relación también entre sus papás”.

Isabel Lascuráin le preguntó si se llevaba bien con él y ella respondió afirmativamente pero también confesó que “era un niño complejo, siempre fue complicado, yo pensaba que el problema estaba en mí porque yo estaba muy joven y no sabía cómo manejar a un niño y me bajaba al nivel del niño, me lo tomaba personal”.

Tristán ha intentado consolidar una carrera como cantante Foto: Instagram trizzteh

Regina Murguía confiesa que le duele mucho ver por lo que está pasando Tristán

Regina Murguía detalló que tenia 20 0 21 años cuando mantenía un noviazgo con Yahir y que su relación duró 4 o 5 años, admitió que siempre le ha costado mucho madurar emocionalmente pero también dijo que para el interprete de “La Locura” debe ser muy difícil.

“Me duele mucho también por él porque como papá debe ser durísimo decir suelto, tengo que soltar, ya hice todo lo que pude tengo que soltarlo”, declaro Regina Murguía.

Regina Murguía sigue con su éxito en JNS Foto: Instagram murguiaregina

Sigue leyendo:

Muere el actor Jesús Magaldi, estrella del cine mexicano, a los 77 años

“Ventaneando” podría llegar a su fin, revelan que la producción de Pati Chapoy está en crisis

*Puedes escuchar la información en el minuto 50:30