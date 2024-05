"Es de amor", Regina Munguía de JNS confiesa que se ha besado con sus compañeras y Michelle Rodríguez reacciona

Una de las cantantes más queridas y divertidas es sin duda alguna Regina Murguía, integrante de la agrupación musical pop JNS, conocida por su irreverencia y singular alegría, la guapa cantante recientemente hizo fuertes declaraciones sobre lo que sucede entre ella y sus compañeras detrás de bambalinas.

Y es que, Regina confesó que se lleva tan bien con sus compañeras de JNS a las cuales quiere tanto que incluso ese cariño las ha llevado a darse besos en la boca, declaración que dejó impactado a más de uno de los que estaban presentes entre ellas la actriz de teatro musical y comediante Michelle Rodríguez.

¿Qué pasa entre ellas?

Como lo comentamos anteriormente, la cantante y conductora Regina Murguía, integrante del grupo JNS hizo unas revelaciones sorprendentes durante su participación en el programa "Faisy Nights" de Unicable. En una dinámica de preguntas y respuestas sobre sus primeras veces, Murguía, acompañada por la actriz y comediante Michelle Rodríguez, compartió detalles secretos de su vida personal que dejaron a más de uno boquiabierto.

La también actriz, de 38 años, abordó diversos temas de su vida en la sección del programa. Sin embargo, fue una confesión en particular la que captó toda la atención. Al surgir el tema de los tríos sexuales, la cantante aclaró que nunca había tenido esa experiencia. Sin embargo, lo que vino después llamó la atención de Faisy, pues, Regina confirmó que entre ella y sus compañeras han habido besos.

Tienen mucha confianza y cariño entre las JNS.

"No, pues son mis compañeras y no hay besos, bueno, a veces", afirmó Murguía, dejando al presentador visiblemente sorprendido. Ante la insistencia de Faisy, Regina confirmó: "Sí, nos hemos dado besos". Murguía continuó relatando un evento específico que ocurrió en un palenque en Villahermosa, Tabasco.

"Con unos calores de cuarenta grados y me puse a tomar y pues uno dice que en el calor no se siente (el alcohol), y sí, efectivamente, sí. Entonces yo estaba bien alegre, y estaba platicándole a mis amigos músicos, que cuando uno le da besos a sus amigas, no es que sea uno lesbiana, no, es porque es de amor. Entonces entró Angie al camerino y le dije: ‘ven, dame un beso’, y le di un beso", dijo Regina