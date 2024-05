Así respondió JNS tras la polémica del plagio de NewJeans al grupo mexicano

El K-Pop es uno de los géneros musicales más populares en México, desde hace más de una década que los grupos coreanos han venido a nuestro país. También ha sido inspiración para algunos artistas como Super Junior, BTS, entre otros, para cantar canciones en español o con referencias culturales.

El año pasado justamente regresó uno de los festivales más populares del K-Pop, el Music Bank que no se realizaba desde el 2014 en nuestro país. En este evento se presentó NewJeans, uno de los grupos K-Pop más conocidos actualmente y quienes recientemente fueron acusadas de copiar a una famosa banda mexicana.

La polémica de NewJeans comenzó con el pleito entre HYBE y Min Heejin, CEO de la empresa ADOR que acusa a otra agrupación llamada ILLIT de copiar el estilo de las idols. Sin embargo, en un medio coreano se compartió un artículo que se hizo viral en redes sociales, pues acusaban a las interpretes de "Ditto" de inspirarse en JNS, grupo mexicano de los 90s.

JNS responde a la polémica del plagio de NewJeans

En redes sociales, fans del K-Pop compartieron el supuesto plagio de NewJeans a la agrupación mexicana JNS, conformada por figuras como Karla Díaz, Paty Sirvent y Dulce María. Algunos usuarios compartieron imágenes donde compararon a las idols K-Pop con las cantantes por supuesto plagio en la vestimenta, baile y hasta la estética.

Y, aunque JNS es una agrupación que surgió a finales de 1994, casi 30 años antes que New Jeans, algunos fans no dejaron pasar las similitudes en la vestimenta o algunos pasos de baile. La respuesta de la agrupación mexicana no se hizo esperar y respondieron con un contundente mensaje:

Amamos que los 90 estén de regreso y alcancen a las nuevas generaciones

JNS le responde a NewJeans Foto: TikTok

JNS fue cuestionada por un fan que le pidió que tomaran cartas en el asunto y mencionó a Karla Díaz y a la cuenta del grupo, quien respondió en un video de TikTok respecto a la polémica.