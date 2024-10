Hijo de Federica Quijano es diagnosticado con un delicado padecimiento que acompaña el autismo

Federica Quijano, integrante del popular grupo Kabah y actualmente diputada federal en México, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida familiar ya que su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo en su niñez, ha desarrollado recientemente epilepsia, lo que ha sumado nuevas complejidades a su cuidado. La noticia la ha afectado profundamente y, entre lágrimas, ha compartido cómo está viviendo este difícil proceso en una entrevista con el programa de televisión “Sale el Sol”.

En sus declaraciones, Quijano explicó que Sebastián recientemente sufrió su primera convulsión, lo que marcó el inicio de esta nueva fase en su vida. En su emotiva entrevista, Federica reveló que los últimos meses han sido particularmente difíciles, pues Sebastián, a quien cariñosamente llama Sebas, ha presentado fuertes crisis emocionales y agresivas.

De la misma forma, la artista relató que, por primera vez, su hijo la mordió fuertemente y en otra ocasión la despertó en medio de la noche con manotazos. Estos comportamientos han aumentado la preocupación de la madre, quien teme que la situación pueda empeorar hasta el punto de considerar la posibilidad de internarlo en un centro psiquiátrico.

Para poder sobrellevar las exigencias emocionales y físicas que supone cuidar a un niño con necesidades especiales, Federica ha buscado apoyo en terapia. Ella ha compartido que asiste a dos tipos de terapias: una con una terapeuta y otra con una psiquiatra. Ambas le han sido de gran ayuda para gestionar el estrés y la angustia que vive día a día; además, destacó que su trabajo como diputada y cantante le brinda una válvula de escape y le ayuda a mantenerse enfocada.

Aunque el dolor es inevitable, la cantante se muestra fuerte y decidida a luchar por darle a Sebastián la mejor vida posible, pero no oculta su temor al futuro. "Tengo que seguir trabajando para darle una vida digna", expresó Quijano, visiblemente emocionada, durante la entrevista. Este es un sentimiento compartido por muchas familias que cuidan a personas con autismo y epilepsia, pues en todo el mundo, las y los cuidadores reportan altos niveles de estrés, ansiedad y agotamiento, especialmente cuando enfrentan la posibilidad de que sus seres queridos necesiten atención institucional.

Otro de los mayores temores de Federica es que su hijo pueda ser internado en un centro psiquiátrico. "No quiero que lo tengan que llevar a un lugar donde puedan hacerle cosas horribles", declaró. Este temor no es infundado ya que en muchos países, las instituciones de salud mental no siempre cuentan con los recursos o el personal especializado para tratar adecuadamente a personas con condiciones como el autismo y la epilepsia.

Cabe recordar que Federica Quijano adoptó a Sebastián cuando tenía solo un año y cinco meses de edad; y a su corta edadl pequeño había tenido un inicio de vida sumamente difícil ya que fue encontrado en la basura, con neumonía, rinitis y mordeduras de animales, y pasó semanas luchando por sobrevivir. A pesar de todo, cuando Federica lo vio por primera vez, sintió un amor incondicional que la llevó a adoptarlo y a integrarlo en su familia.

Diversas organizaciones internacionales han señalado la necesidad de mejorar la atención y las políticas de inclusión para las personas con discapacidades, especialmente en entornos psiquiátricos.

En ese momento, Sebastián no presentaba signos de autismo; sin embargo, al cumplir los tres años, Federica notó que algo había cambiado en su comportamiento. Para los cuatro años, los médicos confirmaron que el niño estaba dentro del espectro autista y desde entonces, ha pasado por una serie de tratamientos e intervenciones que han sido parte del esfuerzo constante de su madre por brindarle una vida lo más plena posible.

¿Cómo se relaciona el autismo con la epilepsia?

La relación entre el autismo y la epilepsia es más común de lo que muchas personas piensan, pues de acuerdo con estudios internacionales, aproximadamente un tercio de las personas que viven con Trastornos del Espectro Autista (TEA) desarrollan epilepsia en algún punto de su vida, generalmente durante la adolescencia o la adultez temprana. Esto es algo que Federica ha experimentado de primera mano al observar que, en el caso de Sebastián, fue en esta etapa cuando comenzaron a manifestarse las convulsiones.

Este tipo de episodios puede ser especialmente desconcertante para las y los cuidadores, ya que requiere un ajuste en las estrategias de tratamiento y el manejo diario. A nivel internacional, se ha informado que la coexistencia de epilepsia y autismo puede aumentar las dificultades en el control de crisis emocionales y conductuales, algo que también ha mencionado la cantante al relatar cómo su hijo ha enfrentado episodios de agresividad.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que las personas con discapacidades mentales o intelectuales son más vulnerables a abusos y negligencias en entornos institucionales, lo que hace que muchas familias, como la de Federica, se resistan a esta opción.

Por su parte, el manejo de crisis en personas con autismo y epilepsia es uno de los mayores desafíos para las familias; según la organización Autism Speaks, las madres y padres de niños con autismo severo a menudo enfrentan comportamientos agresivos o autolesivos, especialmente durante episodios de crisis. Las terapias conductuales, medicamentos y otras intervenciones especializadas son clave para ayudar a manejar estos comportamientos, pero el camino no es sencillo, algo que Federica conoce de primera mano.

En México, como en muchos otros países, las familias de personas con autismo y otras discapacidades enfrentan grandes barreras para acceder a servicios de salud adecuados. Según datos de la Confederación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE), el 70% de las familias con niñas y niños autistas en el país tienen dificultades para acceder a diagnósticos tempranos y tratamientos especializados. Esto subraya la necesidad urgente de mejorar los sistemas de atención sanitaria y los apoyos gubernamentales para estas familias.

Así, el caso de Sebastián y Federica es solo uno de los millones de historias similares que ocurren en todo el mundo; sin embargo, al ser una figura pública, Federica ha podido poner el foco en una cuestión que a menudo se pasa por alto. Su valentía al compartir su dolor, sus miedos y sus esperanzas es un llamado a la empatía y al apoyo colectivo.

El testimonio de Federica Quijano no solo pone en evidencia las dificultades personales que enfrenta como madre de un niño con autismo y epilepsia, sino también la importancia de la visibilidad y la sensibilización sobre estas condiciones.

