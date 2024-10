¿Juan Osorio tiene 20 hijos no reconocidos? Javier Ceriani revela que supuestamente no paga manutención

Juan Osorio, famoso productor ejecutivo de Televisa, dio a conocer en fechas recientes que se comprometió con Eva Daniela. En sus redes sociales, la actriz dio a conocer el anillo de compromiso que le fue entregado como símbolo de la unión que están a punto de realizar de manera legal.

El momento fue sumamente romántico de acuerdo con las publicaciones. Se pueden ver las manos de ambos frente a la cámara y en una chimenea. El anillo no es una gran pieza, pero no se dio a conocer de qué clase de joya se trata. "Los tiempos de Dios son perfectos, me caso con el amor de mi vida", escribieron en las redes sociales.

"Eres mi mayor bendición @juanosorio.oficial. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar! EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN… Ahora sé que el verdadero amor perdura. La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas!!!!!", escribió Eva Daniela.

Chisme No Like ha publicado varios reportajes del productor. Crédito: Juan Osorio

Juan Osorio tendría 20 hijos, acusa Javier Ceriani

Ahora, Juan Osorio está metido en un nuevo rumor, medios de comunicación informan que se trata de acusaciones de tener aproximadamente 20 hijos, mismos que no son reconocidos. Únicamente Emilio Osorio está documentado que es su hijo, reconocido por su participación en La Casa de los Famosos México primera temporada y varias telenovelas juveniles.

Javier Ceriani presentó el tema en su programa de Chisme No Like, donde aseguró que de sus cuatro matrimonios tiene 14 hijos, mientras que por fuera de aquellos matrimonios tiene hasta 20 hijos no reconocidos, algunos cobran muy poco de pensión, mientras que hay mujeres que no cobran un solo peso.

Fue un informante quien dio a conocer al programa Chisme No Like que algunas mujeres van a la empresa donde labora el productor para cobrar los cheques de manutención, mientras que Juan Osorio supuestamente declara que gana menos sueldo del que realmente le dan con el objetivo de darles menos dinero.

Esto solamente se trata de un rumor que publicaron en el medio mencionado, pero Juan Osorio no ha salido a dar una declaración al respecto. Tampoco hay mujeres que hayan salido a la luz pública para dar a conocer sus relaciones con el sujeto.

¿Quién es Juan Osorio?

Juan Osorio es una figura destacada en la industria de las telenovelas mexicanas. Comenzó su trayectoria como ayudante de producción, pero su talento y dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los productores más reconocidos y prolíficos de Televisa. A lo largo de su carrera, ha sido responsable de crear y producir numerosas telenovelas que han cautivado al público hispanohablante.

Algunos de sus proyectos más exitosos incluyen "La gloria y el infierno", "María José", "Mi marido tiene familia" y "El amor invencible". Osorio es conocido por su habilidad para crear historias conmovedoras y personajes complejos, así como por su capacidad para lanzar a la fama a nuevos talentos.

Además de su exitosa carrera como productor, Juan Osorio es un hombre de familia. Estuvo casado con la actriz Niurka Marcos, con quien tuvo un hijo llamado Emilio. Su vida personal ha sido objeto de gran interés mediático, y a menudo se le ve compartiendo momentos en familia en redes sociales. Su relación con la cubana ha sido una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo mexicano, marcada por altibajos, engaños, un divorcio y constantes reconciliaciones.

La influencia de Juan Osorio en la televisión mexicana es innegable. Sus telenovelas han marcado a varias generaciones y han dejado una huella imborrable en la cultura popular. A pesar de los desafíos y cambios en la industria, Osorio continúa siendo una figura relevante y sigue creando proyectos que conectan con el público. Sus más recientes proyectos fueron "La herencia", "El amor invencible" y "El amor no tiene receta".

Sigue leyendo:

Hija del Canelo presume un león bebé como mascota en las redes sociales, ¿es legal tener animales exóticos?

"Estás bien fea": Cynthia Klitbo pone en su lugar a Laura Zapata y le manda un fuerte mensaje | VIDEO