Juan Osorio se compromete con Eva Daniela, así le entregó el lujoso anillo de compromiso | VIDEO

¡Qué viva el amor! Hace unas horas Juan Osorio y su novia, Eva Daniela, dieron a conocer que tras una larga relación dejarán el noviazgo atrás para dar un paso más formal, pues el productor le entregó el anillo de compromiso a la actriz, algo que marca un nuevo inicio en sus vidas. Tras revelar la feliz noticia en redes sociales, otras celebridades y figuras de la farándula aparecieron para darles sus felicitaciones.

Fue Eva Daniela, quien meses atrás ha recibido duros ataques por parte de Niurka, la ex de Juan Osorio, quien compartió en redes sociales cómo fue su propuesta de matrimonio en lo que parece ser un encuentro privado en el que sólo él y ella estuvieron juntos para la propuesta de matrimonio. Además, agregó un hermoso mensaje en el que reveló las razones por las que dio el sí; allí mismo agregó una "indirecta" para quienes juzgaron la relación que han tenido desde hace ya hace varios años; recordemos que el amor entre ambos nació en 2021.

Como era de esperarse, la actriz también compartió la enorme joya de compromiso con la que se acaba de convertir en la prometida del productor. Tras sus postales y mensaje amoroso, figuras del espectáculo y los fans de ambos no tardaron en reaccionar en la sección de comentarios, donde además les dejaron felicitaciones y los mejores deseos; sin embargo, quienes no han reaccionado hasta el momento son la ex de Juan Osorio, Niurka, ni el hijo que tuvieron en común, Emilio Osorio.

Desde que iniciaron su relación no han dejado de presumir su amor. (Foto: IG @juanosorio.oficial)

Juan Osorio y Eva Daniela se comprometen; el productor le entregó el anillo de compromiso

Según los pocos detalles que se han compartido de este bello momento, Juan Osorio y Eva Daniela se encontraban en una casa frente a la chimenea para olvidarse del frío y las lluvias de los últimos días, con una habitación llena de rosas blancas y rosas cuando el productor le hizo la propuesta de matrimonio. Si bien no existe video del momento exacto, sí dejaron ver un abrazo desde el sofá y con sus manos como protagonistas, aunque como era de esperarse, la de la actriz se robó toda la atención.

En su mano izquierda, específicamente en su dedo anular, la novia y ahora prometida del productor dejó ver un anillo plateado con una elegante piedra, un diamante que hace brillar todo el diseño; la forma de la joya es muy discreta, pero llamativa a la vez y así lo demostraron con una foto y un video difundido en redes.

Así hicieron el anuncio. (Foto: IG @soyevadaniela y @juanosorio.oficial)

"Los tiempos de Dios son perfectos!!!! Me caso con el amor de mi vida. Siiii!!!!!! Mil veces Siiiiii!! Eres mi mayor bendición @juanosorio.oficial Te amo más de lo que las palabras pueden expresar! EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN… Ahora sé que el verdadero amor perdura. La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas!!!!!", escribió Eva Daniela.

La publicación conjunta en Instagram dejó miles de me gusta y muchos mensajes de felicitación para los famosos. "Felicidades", escribió Nicola Porcella; "felicidades a los 2", dijo Cinthia Aparicio; "Bendiciones", agregó Juan Gil; "súper linda pareja", "qué emoción", "que viva el amor", "se nos casan" y "muchas felicidades amiga", son algunos de los comentarios que se leen en la red; mientras que Shanik Berman también se hizo presente: "los amo tanto, me tienen que invitar a su boda que será la más preciosa, felicidades".

