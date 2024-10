Joanna Vega-Biestro confirma que estará ausente de Sale El Sol y que se integra a un nuevo proyecto: VIDEO

Hace unos días circuló el rumor de posibles cambios en el elenco de conductores del programa matutino "Sale El Sol". La información detallaba que la conductora, Joanna Vega-Biestro dejaría de formar parte de la sección "Pájaros en el alambre", donde se presenta lo más relevante del espectáculo.

Ante esta situación los presentadores del matutino se tomaron unos segundos para explicar que Joanna Vega-Biestro sí se ausentara de "Sale El Sol", pero únicamente por unos días. Además la conductora reveló que comenzará una nueva etapa en su carrera en Imagen Televisión.

La conductora colabora en "Pájaros en el alambre": Foto: Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro habla de su salida de Sale El Sol

La mañana de este jueves 10 de octubre los conductores de "Sale El Sol" se tomaron unos minutos para hablar sobre los rumores de los cambios en su elenco de conductores. En este sentido Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Joanna Vega-Biestro si era cierto que se iba de la transmisión.

Sin guardarse nada la experta en temas de la farándula dijo que sí estará ausente de "Sale El Sol", pero no de manera definitiva ya que solo se irá de vacaciones durante los próximos cinco días. "Sí me voy de Sale El Sol, pero solo cinco días, me voy de vacaciones", dijo en la transmisión.

En este sentido Joanna Vega-Biestro confirmó que sí se integrará al elenco de conductores del noticiero "De Pisa y Corre", conducido por Paola Rojas a partir de este lunes 14 de octubre. La presentadora explicó que volverá al matutino a partir del lunes 21 de octubre.

¿Quiénes conducen "Pájaros en el alambre" de Sale El Sol?

"Pájaros en el alambre" es la sección de espectáculos del programa matutino "Sale El Sol", transmitido de lunes a viernes por Imagen Televisión. Los encargados de presentar lo más relevante de la farándula son: Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Sigue leyendo:

Gustavo Adolfo Infante contradice a Alejandra Guzmán, da su versión del accidente de la cantante en el aeropuerto